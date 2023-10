Spanje 2016

Verstappens eerste overwinning in de Formule 1 is ook meteen zijn meest surreële, en de overwinning die hij er in Austin nog uitpikte: winst bij het debuut voor Red Bull Racing als achttienjarig ventje. Vooral het verhaal dat voorafgaat aan de Spaanse Grand Prix is fraai, zoals Max Verstappen jaren na dato zelf uit de doeken doet. Als Daniil Kvyat zijn bijnaam ‘De Torpedo’ eer aandoet door Sebastian Vettel tweemaal te rammen tijdens één rondje in Sochi is de maat vol voor Helmut Marko. “Mijn vader belde me eerst thuis in Monaco op”, herinnert Verstappen zich. “Hij had het na de race in Rusland al door en zei: ‘De kans bestaat dat jij de volgende race voor Red Bull rijdt.’ Maar ik zei: ‘Je bent gek, joh, waar heb je het in hemelsnaam over? Ik zit nog gewoon bij Toro Rosso.’ Ik geloofde hem niet en hing op, maar dinsdag zei Helmut tegen ons: ‘Jullie moeten naar Graz komen’."

"Er ging zeker een uur voorbij zonder dat er ook maar iets uit het gesprek kwam,” blikt Verstappen namens Red Bull terug. "Ik dacht al: waarom zijn we hier eigenlijk? Er komt helemaal niets uit dit gesprek. Maar toen zei Helmut ineens: ‘O ja, by the way, volgende week rijd je voor Red Bull Racing, dus zorg dat je er klaar voor bent.’ Ik weet nog goed dat hij die woorden uitsprak alsof het de normaalste zaak van de wereld was.” Verstappen weet op dat moment al dat hij in 2017 sowieso voor Red Bull Racing rijdt, al kan hij nog niet bevroeden dat de vroege promotie een enorme sensatie inluidt. De knoppen op het stuur worden hem in allerijl bijgebracht en vlak voor de start zegt Christian Horner hem op de grid dat hij vooral moet genieten. Een paar puntjes zou al mooi meegenomen zijn.

Na slechts een paar bochten is in vele Nederlandse huiskamers echter het volgende te horen, een moment dat het raceverloop drastisch zal veranderen: “Oh, nee, touché! De beide Mercedessen tetsen eraf. Man, wat een dag! Natuurlijk gun je het die jongens niet, maar dit is een partij vette shit.” Het brengt Verstappen vanaf de vierde startplek pardoes op P2 en door een sterk staaltje bandenmanagement komt zelfs het onmogelijk geachte in zicht. Winst lonkt, al moet hij nog wel ‘even’ Kimi Raikkonen achter zich houden op versleten banden. “We zaten te shaken van de zenuwen. Ik weet niet hoelang dat met Raikkonen in zijn spiegels heeft geduurd, maar voor mijn gevoel was het een eeuwigheid”, blikt Marko terug. Ook bij Verstappen speelt de spanning een rol. Toeschouwers zien alleen hoe de Red Bull-coureur zich steeds op de laatste sector concentreert en precies genoeg doet om The Iceman van het lijf te houden, maar in de cockpit blijkt er meer gaande. “Die laatste tien à vijftien rondjes voelden alsof ik op ijs aan het rijden was”, erkent Verstappen later. “De achterbanden waren er behoorlijk aan en door de spanning en focus kreeg ik vijf ronden voor het einde ook kramp.” De jongeling bezwijkt echter niet onder de druk en pakt zo niet alleen zijn eerste maar ook meteen een zeer gedenkwaardige overwinning. Een blik op Niki Lauda, die zijn kenmerkende rode pet afneemt, volstaat. “Ongelooflijk, dit maak je maar eens in de honderd jaar mee. Ik heb in elk geval nog nooit zoiets gezien”, toont de Oostenrijker zich lovend.

Maleisië 2017

In het jaar 2016 zou Verstappen nog een gedenkwaardige race afwerken – misschien wel zijn spectaculairste tot nu toe – al eindigde de Braziliaanse Grand Prix natuurlijk niet in een overwinning. Verstappen laat daar wel zien uit het goede racehout gesneden te zijn en met name in de regen indruk te maken. Door andere lijnen te rijden pakt hij onder meer de latere wereldkampioen Nico Rosberg buitenom en snijdt hij na een verkeerde bandenkeuze van Red Bull en dus een extra pitstop als een warm mes door de boter. “Max heeft ons die dag gered", zou Marko voor het boek Formule Max laten weten. "Als team hebben we meerdere fouten gemaakt, maar dat heeft hem schijnbaar alleen maar gemotiveerd of zelfs geïrriteerd. Wij zaten er in ieder geval goed naast, dus die race komt volledig op het conto van Max."

De Braziliaanse GP eindigt niet met een overwinning, maar dat zal een jaar later in Maleisië wel gebeuren. Verstappen kwalificeert zich als derde op het geliefde circuit van Kuala Lumpur en ziet Raikkonen nog voor de start wegvallen van de eerste startrij. De Limburger moet in de openingsronde met hand en tand verdedigen tegen Valtteri Bottas om een één-twee van het superieure Mercedes te voorkomen, maar slaagt daarin. Doordat de buitenkant van bocht 1 op het fraaie circuit automatisch de binnenkant van bocht 2 wordt, denkt Bottas al beet te hebben, maar Verstappen houdt stand aan de buitenkant. Amper vier ronden later kan Verstappen al aanvallen in plaats van verdedigen. De man met startnummer 33 slaat richting de eerste bocht toe en laat de auto slim naar buiten lopen om niet op een counter van Lewis Hamilton te stuiten. “That’s how we do it!”, klinkt het over de boordradio.

Het antwoord luidt dat Verstappen de Britse veelwinnaar buiten de DRS-marge moet krijgen en ook dat lukt. Sterker nog: de Red Bull-coureur trekt een gat van twaalf seconden op weg naar zijn tweede F1-zege. Het leidt in de pitbox tot vreugdetranen bij zus Victoria en tot genoegen bij Christian Horner. “Dit is geweldig voor Max, hij heeft dit jaar erg veel pech en tegenslag gehad”, duidt de teambaas onder meer op motorisch malheur met Renault, maar ook op de aanvaring met Daniel Ricciardo in Hongarije. “Hij heeft zijn hoofd nooit laten hangen en daarom komt hem dit toe. De laatste keer dat hij voor deze race op het podium stond, was al in april. Dit is precies de zege die Max nodig heeft.”

Mexico 2018

Een jaar later zal Verstappen de races in Oostenrijk en Mexico winnend afsluiten, waarbij vooral laatstgenoemde een vermelding verdient. De zege komt namelijk tot stand na een tumultueus begin van het jaar. Zo noteert Verstappen meerdere DNF’s, volgt in Canada de befaamde ‘head butt’-uitspraak en is volgens Marko met name de Grand Prix van Monaco een belangrijk leermoment in Verstappens nog jonge carrière geweest. “Hij wilde altijd en dus ook in iedere vrije training de snelste man zijn. In Monaco hielp hij daarmee zijn eigen kansen om zeep en ik heb hem duidelijk gemaakt dat zoiets helemaal niet nodig is.” Het zijn woorden die Graham Watson, voormalig teammanager van AlphaTauri ook onderstreept: “Aan het begin van zijn Red Bull-tijd heb ik al tegen Max gezegd: ‘Luister Max, je hebt zeker drie tienden in je zak ten opzichte van andere coureurs. Dat is gewoon jouw talent. Daardoor hoef je niet eens iedere ronde die laatste tiende te vinden. Zelfs als jij het iets rustiger aan doet, ben je nog steeds twee tienden sneller'.”

Het effect is vanaf de tweede seizoenshelft van 2018 goed te zien. Verstappen haalt het maximale uit het materiaal en toont vanaf dat moment al de consistentie die nodig is voor een titelstrijd. Het materiaal en in het bijzonder de Renault-motor zijn daar alleen nog niet klaar voor. Red Bull moet het hebben van buitenkansjes op high-downforce circuits, waar het Autodromo Hermanos Rodriguez er door de grote hoogte van Mexico-Stad eentje van is. De Red Bull-coureurs zijn erop gebrand om toe te slaan en dat is zaterdag goed te zijn tijdens de kwalificatie. Verstappen kan de jongste polesitter ooit worden in de Formule 1 en kan pole na de eerste runs van Q3 eigenlijk ook al ruiken. In de absolute slotfase slaat Ricciardo echter toe en moet Verstappen op 0.026 seconde genoegen nemen met P2.

Verstappen ramt op start-finish het bord met P2 omver en zit duidelijk vol revanchegevoelens om zondag orde op zaken te stellen. Het gebeurt al meteen bij de start. Ricciardo komt beroerd weg vanaf de eerste startplek, waardoor Verstappen vooral met Hamilton moet afrekenen. Beide mannen gaan wiel-aan-wiel op de eerste bocht af, maar met de vastberadenheid van zaterdagavond in het achterhoofd laat Verstappen zich de kaas niet van het brood eten. Een bijzonder dominante overwinning volgt, waarbij Verstappen het Ferrari-duo op ruim zestien seconden rijdt en Hamilton – die diens vijfde wereldtitel veiligstelt – op bijna een halve minuut zet. Voor de Nederlander is het bovenal een overwinning gevoed door revanchegevoelens. “Ik was na de kwalificatie van gisteren enorm kwaad en heb maar iets van drie uur geslapen”, doet hij na de race uit de doeken. “Ik was vastberaden om een goede start te hebben en daarna zijn we het behoorlijk snel gebleken. Op die 75 seconden van Q3 na is dit eigenlijk een perfect weekend geweest.”

Oostenrijk 2019

Vanaf het Formule 1-seizoen 2019 kan Red Bull Racing in navolging van het zusterteam rekenen op Honda-power. Het jaar zal drie overwinningen opleveren, die allemaal gedenkwaardig zijn. De eerste van het seizoen en dus de eerste met Honda-motoren volgt voor de volgepakte oranjetribunes in het Oostenrijkse Spielberg. Verstappen kwalificeert zich als derde voor wat eigenlijk een thuisrace is en vertrekt uiteindelijk vanaf de vuile kant van de eerste startrij, maar komt door anti-stall zeer slecht van zijn plek. De publiekslieveling valt terug tot de achtste plaats en heeft dus werk aan de winkel. Het levert een interessante inhaalrace op. De Limburger knokt zich terug en verschalkt Sebastian Vettel in de vijftigste ronde voor het podium. Het venijn zit hem echter in de staart.

Verstappen meldt via de boordradio nog even “I’m losing power”, maar dat valt in de praktijk alles mee. Het Honda-product blijkt niet voor het eerst en ook niet voor het laatst in de samenwerking met Red Bull een beter product te zijn dan de Renault-krachtbron. Zes ronden na Vettel moet ook Valtteri Bottas eraan geloven, waarna Verstappen nog maar één prooi te gaan heeft: Charles Leclerc in de Ferrari. Verstappen maakt jacht op de Monegask, maar die is niet van plan om zich zonder slag of stoot over te geven. Verrassend is dat niet. Leclerc heeft op dat moment nog geen race gewonnen in de koningsklasse en gaat dus op voor zijn eerste zege. Het levert een beklijvend gevecht tussen beide talenten op.

Verstappen waagt zijn eerste poging in ronde 68 als hij met zijn Red Bull aan de binnenkant van de scharlakenrode auto kijkt in bocht 3. Leclerc blijft aan de buitenkant zitten en houdt knap stand. Een ronde later probeert Verstappen het andermaal richting bocht 3 en heeft hij de ervaring van de ronde ervoor nog in gedachten. Toen liet Verstappen Leclerc ruimte om te blijven zitten, ditmaal laat hij de auto naar buiten lopen om de Monegask geen kans meer te geven. Het completeert de inhaalrace van Verstappen, die de leiding overneemt. Terwijl hij voor een uitzinnige mensenmassa het zwart-wit geblokt pakt, beklaagt de Ferrari-coureur zich: “What the hell was that?!” Verstappen krijgt via de boordradio juist van zijn race-engineer te horen: “There was nothing wrong with that, mate!” De stewards doen er aanmerkelijk langer over, al komen zij na urenlang beraad tot dezelfde conclusie. De overwinning staat en is vooral symbolisch erg belangrijk: het is de eerste van Red Bull Racing met Honda. De tranen vloeien rijkelijk bij het Honda-personeel onder het podium en ook Verstappen begrijpt het belang. De Nederlander wijst triomfantelijk naar het Honda-logo als hij het podium opkomt, hetgeen hem bij de motorleverancier nog iets verder in aanzien doet stijgen.

Duitsland 2019

In hetzelfde kalenderjaar pakt Verstappen nog een overwinning die absoluut niet mag ontbreken in de lijst. Het is een moderne klassieker en gooide in coronatijd ook zeer hoge ogen bij stemmingen onder fans over de favoriete race van het afgelopen decennium. Het gaat logischerwijs om de Duitse Grand Prix, verreden op de Hockenheimring. Het weekend moet eigenlijk één groot Mercedes-feest worden. Het merk met de ster viert 125 jaar motorsport en pakt uit met een speciale livery, net als speciale outfits voor alle teamleden. Belangrijker is nog dat Mercedes het F1-feestje in Hockenheim financiert, hetgeen ook meteen de belangrijkste reden is dat Duitsland nog een jaar op de kalender staat.

Nadat er eerst enkele formatierondjes achter de safety car worden afgewerkt, mag het veld los op een kletsnatte baan. Het gebeurt met een staande start, waarbij Verstappen naast Hamilton mag plaatsnemen op de eerste startrij. De Red Bull-coureur komt echter slecht van zijn plek, waardoor Bottas en Raikkonen langszij komen. Het zou echter nog niets betekenen, aangezien het een spektakelstuk van jewelste wordt op een opdrogende baan. Terwijl de spekgladde ‘drag strip’ naast bocht 16 de eerste slachtoffers eist, wordt het langzaam tijd voor slicks. Verstappen krijgt mediums onder zijn Red Bull gemonteerd, maar beleeft daarop een 360 graden spin in het stadiongedeelte. “Mate, you should have given me the softs!”, laat hij via de boordradio weten.

Het stelt echter nog niks voor vergeleken met de chaos waar anderen tegenaan lopen. Zo staat Leclerc niet veel later in het grind te malen en schiet ook Hamilton van de baan bij de spekgladde voorlaatste bocht. De Brit heeft alle geluk van de wereld überhaupt door te kunnen, maar is wel een deel van zijn voorvleugel kwijt. Het leidt een dramatische pitstop van vijftig seconden vol chaos in en ook nog een extra straf, doordat Hamilton langs de verkeerde kant van het paaltje gaat bij het ingaan van de pitstraat. Hamilton verdwijnt vooraan van het toneel, al zal het Mercedes-feestje nog beroerder worden als ook Bottas in de slotfase crasht. Het Mercedes-weekend blijkt ineens een Red Bull-festijn: niet alleen wint Verstappen een F1-spektakel van de bovenste plank, Daniil Kvyat stuurt zijn Toro Rosso ook nog eens naar het ereschavot. Sebastian Vettel maakt het feest voor de Duitsers – een jaar na het drama in de Sachskurve – compleet met een inhaalrace van twintig naar twee, al had daar met Nico Hülkenberg misschien wel een andere oosterbuur moeten staan. The Hulk heeft een gouden kans onbenut gelaten, maar de Duitse regentombola kan in ieder geval de boeken in als één van de allermooiste races van het decennium en dus als één van Verstappens beste overwinningen.

Brazilië 2019

2019 is goed vertegenwoordigd in de lijst, maar dat is niet zonder reden. Zo rijdt Verstappen dit jaar nog in een inferieure auto en zijn er slechts een paar kansjes per jaar waarin het moet gebeuren. Dat ze dan ook nog eens op spectaculaire wijze worden verzilverd, maakt de zeges extra gedenkwaardig. Naast Spielberg en Hockenheim is ook de Braziliaanse Grand Prix er een schoolvoorbeeld van. Er zit bovendien het beladen verhaal van 2018 achter. Dat seizoen lijkt Verstappen ook al op weg naar winst in Sao Paulo, maar gooit achterblijver Esteban Ocon roet in het eten. Het leidt tot frustratie en duw- en trekwerk in de FIA-pitbox, al krijgt Verstappen een jaar later alsnog de overwinning waar hij naar streeft op het circuit van Interlagos.

Zonder slag of stoot gaat het ook ditmaal niet. Verstappen mag weliswaar vanaf pole vertrekken en houdt stand in de korte run naar bocht 1, maar ziet Hamilton nadien voor de undercut gaan. Red Bull reageert een ronde later en levert in 1.9 seconden een fantastische pitstop af, maar dat is niet genoeg om Hamilton voor te blijven. Het is te danken aan Williams, dat Robert Kubica in de pitstraat precies voor de neus van Verstappen weer naar buiten stuurt met een ‘unsafe release’. De grinta die het bij de Nederlander oplevert is in ronde 23 goed te zien. Hamilton verschalkt Leclerc aan de binnenkant en ziet Verstappen meteen meeklappen. Slechts enkele honderden meters later is de wereldkampioen zelf aan de beurt. Verstappen slaat toe bij het aanremmen voor bocht 1 en heeft de touwtjes weer in handen. Het venijn zit hem echter ook ditmaal in de staart. In ronde 54 blaast Bottas zijn Mercedes-motor op, waarmee hij een safety car veroorzaakt. “Box opposite to Verstappen”, krijgt Hamilton te horen. De Limburger duikt naar binnen en dus blijft de ervaren Mercedes-coureur buiten. Het brengt Hamilton aan de leiding, maar andermaal heeft Verstappen het antwoord paraat.

De safety car is nog maar net naar binnen of Verstappen verschalkt Hamilton op fraaie wijze, buitenom. Het is een inhaalactie om in te lijsten, al is het nog altijd niet gebeurd. Niet veel later is het namelijk bingo tussen Vettel en Leclerc, waardoor Ferrari meteen beide auto’s kwijt is. Het levert andermaal een safety car op, al geeft Verstappen geen krimp meer. De jongeling pakt opnieuw een gedenkwaardige zege en ziet achter hem nog een knotsgekke slotfase ontstaan. Alexander Albon lijkt op weg naar zijn allereerste podium in de Formule 1, maar dat boort Hamilton hem door de neus. Laatstgenoemde rijdt Verstappens teamgenoot in de flank, al staat er uiteindelijk toch een Red Bull-rijder naast Verstappen, eentje van Toro Rosso welteverstaan. Pierre Gasly haalt zijn gram na de Red Bull-degradatie en verschalkt Hamilton in een sprintje naar de finish. Een één-tweetje voor Honda dus. Het is voor het Japanse merk wederom een belangrijke moment op weg naar de echte bekroning, zo doet HRC-voorman Asaki jaren later uit de doeken: “Het was een gevecht op puur vermogen en de auto met onze motor achterin won. Dat heeft ons veel zelfvertrouwen gegeven en ook het besef: zelfs op vermogen kunnen we de topteams aan. Het was ook mooi doordat Toro Rosso het als eerste team in Honda zag zitten.”

Amerika 2021

De absolute hoofdprijs volgt in 2021, zonder twijfel één van de allermooiste Formule 1-seizoenen ooit. Het is een jaar dat niet snel overtroffen zal worden en waarbij er voor deze lijst ook talloze races uit te pikken zijn. Wat te denken van Verstappens eerste zege in Monaco of de eerste winst in Nederland, bij de zeer geslaagde F1-rentree van Zandvoort. De eerste bocht in Mexico mag er ook zijn en dat geldt ook voor de prachtzege in Frankrijk met een extra pitstop. De lijst biedt echter maar plaats voor tien races en dus moet er een keuze worden gemaakt, een kwestie van kill your darlings…

De voorkeur gaat uit naar wat misschien wel de beste race van 2021 is geweest, in ieder geval qua puur racen. De Amerikaanse Grand Prix van 2021 is autosport op z’n best, pure reclame voor de Formule 1. Op het Circuit of the Americas gaan zowel Verstappen als Hamilton op sportieve wijze tot het gaatje en leggen Red Bull en Mercedes elkaar tactisch het vuur aan de schenen. Verstappen mag in Texas vanaf pole vertrekken, maar zoals wel vaker op COTA blijkt de binnenkant een betere plek. Verstappen probeert de beter gestarte Hamilton nog wel op te vangen, maar tevergeefs. De zevenvoudig wereldkampioen neemt de leiding over, al is het bepaald nog niet de laatste plottwist.

Zo kiest Red Bull in ronde 11 voor de undercut. Mediums worden ingeruild voor harde banden en het plannetje slaagt. Als Hamilton twee ronden later hetzelfde doet, raast Verstappen op start-finish namelijk langs zijn titelrivaal. Red Bull heeft het momentum terug en besluit bij de tweede series pitstops weer als eerste naar binnen te gaan. Hamilton volgt acht ronden later, moet een fors gat dichtrijden, maar heeft wel het voordeel van nieuwere banden. Het leidt een zenuwslopende slotfase in waarin beide mannen alles van zichzelf en van hun auto’s vragen. Puur racen zoals het bedoeld is. Verstappen heeft een marge te verdedigen, Hamilton het bandenvoordeel. “En Mercedes had in die fase van het seizoen ook de snellere auto”, laat Verstappen later optekenen. De spanning loopt in de slotfase nog verder op als de achterblijvers zich roeren: “Kan deze Haas aan de kant!? Geef het door aan Michael!”, foetert Verstappen over de boordradio. Geluk bij een ongeluk is echter dat Verstappen door Mick Schumacher DRS krijgt bij het ingaan van de slotronde en nadien geen krimp meer geeft. De Nederlander weet stand te houden voor een zeer belangrijke zege nu het titelgevecht de beslissende fase ingaat. Een eerste kroon op zijn carrière volgt in Abu Dhabi, maar de Amerikaanse Grand Prix is voor Formule 1-fans misschien wel de mooiste jaar van het onvergetelijke jaar geweest.

Hongarije 2022

Na het bloedstollende seizoen 2021 en twee DNF’s in de eerste drie races van het nieuwe grondeffect-tijdperk – “ik heb nu 45 races nodig om kampioen te worden” – breekt de periode aan waarin Verstappen domineert, of zelfs met ijzeren hand regeert. De wereldtitel van 2022 wordt al in Japan veiliggesteld en eigenlijk verdient ook die ingekorte race een plekje in de lijst. Verstappen pakte op het iconische Suzuka bijna een seconde per ronde op de voltallige concurrentie. Doordat de lijst echter maar tien plekken kent is het andermaal kill your darlings. De voorkeur gaat derhalve uit naar één van twee races waarin de dominantie van 2022 het meest naar voren komt: de Grands Prix van België en Hongarije. Op Spa-Francorchamps rijdt Verstappen vanaf P14 oppermachtig naar winst, al is de race in Hongarije specialer – ook al omdat het weekend een achterliggend verhaal kent.

Zo is de aanloop op vrijdag niet vlekkeloos, maar krijgt Red Bull de balans voorafgaand aan de kwalificatie op zaterdag wel naar wens. Verstappen lijkt een gooi te doen naar pole, maar daar denkt de motor in Q3 anders over. Verstappen moet genoegen nemen met de tiende startplek en baalt als een stekker. Met de helm nog op baant hij zich met zevenmijlslaarzen een weg door de paddock. Nog niet naar het vierkantje voor pers, eerst even stoom afblazen. Als de wereldkampioen zich nadien alsnog meldt, luidt het verhaal: “Toen ik voor die laatste run uit de pitstraat kwam, had ik geen vermogen meer. We hebben alles geprobeerd om het op te lossen, maar het lukte niet.” Hij voegt eraan toe: “Inhalen is op dit circuit niet makkelijk, dus we moeten maar zien wat er mogelijk is.”

Op de krappe Hungaroring denkt Verstappen niet aan winst vanaf P10, maar precies dat gebeurt een etmaal later wel. De laatste race voor de zomerstop blijkt een spektakel. Na twaalf ronden nestelt Verstappen zich al bij de eerste vijf. Nadien verschalkt hij ook Leclerc en lijkt hij aanspraak te maken op winst, al is dat buiten een spin in de laatste sector gerekend. Net als in Hockenheim 2019 gaat Verstappen 360 graden in de rondte, waarover hij later grapt: “Dat was om de banden op te warmen!” Het lijkt te werken, aangezien Verstappen niet veel later nogmaals Leclerc passeert en met bijna acht seconden naar winst rijdt. 'Spin and win' dus vanaf P10 op een circuit waarop inhalen normaal geen sinecure is. Het maakt Hongarije de beste race van Verstappens tweede titeljaar.

Na afloop van de race komt er nog een interessant aspect bij, een element dat ook de kracht van het collectief toont. Zo is Leclerc in de tweede helft van de race ver teruggevallen doordat Ferrari voor de harde band is gegaan. Die band werkte de dagen ervoor prima in Boedapest, maar op zondag niet doordat het dan veel koeler is. Als Verstappen in de persconferentie door deze website naar de strategie wordt gevraagd, onthult hij: “Wij waren van plan om op de harde band te starten, maar daarna ging ik op zachte banden naar de grid en had ik zelfs op die banden al heel weinig grip. Daardoor dacht ik 'no way', ik ga echt niet starten op hard." Red Bull gooit vervolgens het hele tactische plan uit het raam en ook dat toont de kracht: Verstappen denkt zelf mee en het strategieteam van Hannah Schmitz is bereid om last-minute te schakelen op voorspraak van de coureur. Het maakt de Hongaarse GP zowel tactisch als op de baan een lovenswaardige zege.

Miami 2023

Als Verstappen in Japan de wereldtitel van 2022 binnenhaalt, laat hij weten dat het jaar nauwelijks te overtreffen valt. Toch blijkt dat in 2023 wel mogelijk. Met een auto die aerodynamisch nog efficiënter is en met een doorontwikkelde vloer (meer daarover in deze analyse) blijkt het lopende seizoen nog dominanter. Als er één kantelpunt moet worden aangewezen en één race die Verstappen er zelf veelvuldig uit pikt, dan is het de Grand Prix van Miami. Tot dat moment houden Verstappen en Sergio Perez nog redelijk gelijke tred. Beiden staan op twee overwinningen en de Mexicaan begint steeds meer in zijn titelkansen te geloven, waarbij hij en zijn vader het ook niet schuwen dat uit te spreken.

Miami komt echter als een mokerslag, waarbij we volgens Verstappen ook de voorgaande race in Baku moeten noemen. “Daar heb ik veel geleerd. Ik heb de hele race zitten experimenteren met de settings op het stuur om verschillende dingen te proberen. In de laatste stint had ik de auto zoals ik die graag zou willen. Het was toen al te laat om de race te winnen, maar ik heb er daarna wel in iedere Grand Prix van geprofiteerd.” Miami is het beste voorbeeld. Zaterdag lijkt Verstappen favoriet voor pole, maar de kwalificatie gaat de mist in. De eerste run verloopt niet naar wens en een tweede run komt er voor Verstappen niet doordat Leclerc een rode vlag veroorzaakt. Hij moet genoegen nemen met P9, terwijl teamgenoot Perez juist met pole aan de haal gaat.

Checo rekent zondag net als duizenden Mexicanen op de tribune al op de WK-leiding, maar het loopt anders. Verstappen is vastberaden om terug te slaan en doet dat onder meer door Leclerc en Kevin Magnussen in één inhaalactie te pakken. Perez denkt dan nog het rijk vooraan voor zichzelf te hebben, maar ziet de Nederlander in ronde 47 in zijn spiegels opdoemen. De Mexicaan verdedigt nog wel, maar kan niet voorkomen dat Verstappen opnieuw een inhaalrace tot een goed einde brengt. Het is eentje die beide kanten op een mentaal effect heeft. Zo is het geen toeval dat de povere kwalificatiereeks van Perez nadien begint en wijst Verstappen bij het uitstappen triomfantelijk naar het startnummer 1. Het is ongewoon voor de Limburger, die ogenschijnlijk aan wil geven dat alleen hij de eerste man is. Als er later wordt gevraagd naar zijn favoriete zege van 2023 komt Miami ook als favoriet uit de bus.

Zandvoort 2023

Bij dergelijke vragen laat Verstappen ook weten dat hij in Zandvoort het meest onder druk heeft gestaan, al was het door de remproblemen natuurlijk ook allesbehalve makkelijk in Austin. Monaco verdient door de speciale kwalificatieronde – vooral de laatste sector – ook een vermelding, al gaat de voorkeur uit naar Verstappens race op het duinencircuit. In Zandvoort krijgen de coureurs voor het eerst in drie jaar met typisch Nederlands ‘zomerweer’ te maken. De eerste regenbui valt tijdens de opwarmronde precies op het juiste moment. Als die tijdens de gridprocedure twintig minuten eerder was gevallen, was iedereen natuurlijk voor intermediates gegaan, maar nu wordt het glibberen en glijden. Aan het eind van de eerste ronde komt onder meer Perez naar binnen voor inters, maar blijft Verstappen een ronde langer buiten. Het komt om te beginnen doordat het volgens hem nog wel kan, maar ook doordat stoppen als leider met de eerste pitbox link is. Als de rest van het veld ook binnenkomt, is de kans aanwezig dat je bijzonder lang moet wachten om een unsafe release te voorkomen. “Het was de verkeerde keuze om buiten te blijven, maar heeft de race wel leuker gemaakt.”

Verstappen ruilt de slicks een ronde later in en kijkt bij het uitkomen van de pitstraat tegen een achterstand van veertien seconden aan op zijn teamgenoot. Nadien volgen de beste rondjes van het F1-seizoen 2023. Eenmaal voorbij de tussenliggende auto’s rijdt Verstappen per ronde drie à vier (!) seconden sneller dan zijn teammaat in hetzelfde materiaal. Als het veld teruggaat naar slicks heeft Verstappen de leiding weer in handen en is de orde hersteld. Het maakt de weg vrij voor zijn derde opeenvolgende zege in Nederland, al is dat buiten nieuw hemelwater gerekend. Andermaal denkt Verstappen dat het nog wel een rondje kan, maar Christian Horner lacht na afloop: “Ik zag dat het extreem hard regende op start-finish en schreeuwde tegen Gianpiero: ‘haal hem NU naar binnen!’” Het gebeurt logischerwijs ook, al worden de weersomstandigheden nadien zo slecht dat de rode vlag moet worden gezwaaid. Perez glijdt van de baan en kan zijn weg nog vervolgen, maar dat geldt niet voor Bottas die zijn Waterloo letterlijk en figuurlijk vindt in de Tarzanbocht.

Nadat de fans ondanks de regen blijven feesten en de race weer in gang geschoten wordt, rijdt Verstappen de zege alsnog naar huis. Drie op een rij voor eigen publiek, waar hij ogenschijnlijk weinig moeite heeft met de druk van het thuispubliek. “Voor de race schudt hij de koning nog rustig de hand en daarna zie je niks van de druk. De slotronden waren nog wel spannend omdat Alonso en Aston Martin de banden sneller op temperatuur kregen dan wij, maar Max heeft geweldig standgehouden”, blikt Marko in de paddock terug. Zelf laat Verstappen weten dat de editie van 2023 de zwaarste is van zijn hattrick aan de Noordzeekust: “Het is best lastig om de overwinningen in Zandvoort met elkaar te vergelijken. Eigenlijk zijn alle overwinningen anders geweest, maar dit is absoluut de lastigste van de drie. Maar goed, dat geeft uiteindelijk alleen maar meer voldoening.” Het maakt dat de Dutch GP niet mag ontbreken in de lijst, al had die lijst natuurlijk ook prima twee keer zo lang kunnen zijn…