Dit zijn de tien best bekeken F1-video’s van 2022

10. Lando Norris klapt bijna achterop Max Verstappen tijdens Q3 in Japan

Een hachelijk moment in het beslissende segment van de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Beide mannen maken zich op om aan een snelle ronde te beginnen, maar dat gaat bijna fout...

9. Charles Leclerc crasht vanuit leidende positie in GP van Frankrijk

De titelaspiraties van Charles Leclerc en Ferrari krijgen een stevige knauw na deze crash van de Monegask in Frankrijk. Hij rijdt aan de leiding, maar overspeelt zijn hand en eindigt in de muur.

8. Pierre Gasly gaat op de boordradio uit zijn plaat wegens een takelwagen op het circuit

Een moment wat heel anders had kunnen aflopen: Pierre Gasly rijdt in de drijfnatte openingsfase in Japan op hoge snelheid achter het veld aan na een pitstop. Opeens ziet hij een takelwagen opdoemen. De Fransman schrikt zich rot en laat dat in niet mis te verstane bewoordingen blijken via de boordradio.

7. Hilarische achteruitrijrace met Max Verstappen en Yuki Tsunoda in Zandvoort

In de aanloop naar de Dutch GP brengen Max Verstappen en Yuki Tsunoda alvast een bezoek aan Circuit Zandvoort. Het duo gaat de strijd aan in een hilarische achteruitrijrace.

6. Max Verstappen pakt Lewis Hamilton voor de zege in Amerika

Als kersvers tweevoudig wereldkampioen moet Max Verstappen in Austin flink aan de bak om de winst naar huis te rijden. Een mislukte pitstop gooit bijna roet in het eten, maar met een handvol ronden te gaan verschalkt de Nederlander leider Lewis Hamilton om alsnog met de winst naar huis te gaan.

5. Max Verstappen en Lewis Hamilton crashen in Brazilië

En nog een moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het duo komt elkaar weer eens tegen in de Grand Prix van Brazilië, met een aanrijding tot gevolg. De Nederlander wordt uiteindelijk bestraft voor het incident.

4. Hoogtepunten van de Grand Prix van België

De Grand Prix van België mondt uit in een van de meest indrukwekkende races van het jaar van Max Verstappen. De Red Bull-coureur werkt zich vanaf de veertiende startplaats op naar voren en wint met een riante marge. De hoogtepunten van zijn inhaalrace werden goed bekeken door de F1-fans.

3. De chaotische start van de Grand Prix van Japan

De Grand Prix van Japan gaat op een drijfnat Suzuka van start. Het gebrek aan zicht resulteert direct in een aantal incidenten in de openingsronde, waarna de wedstrijdleiding beslist de rode vlag uit te hangen. Pas uren later wordt er herstart, het resultaat mag inmiddels bekend zijn...

2. De megaklapper van Zhou Guanyu in Silverstone

De start van de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt opgeschrikt door een megaklapper in het middenveld. Zhou Guanyu glijdt honderden meters ondersteboven, raakt met een forse snelheid de banden en eindigt op curieuze wijze tussen de bandenstapels en het hekwerk. Gelukkig kan de Chinese rookie vrij snel bevrijd worden uit zijn hachelijke situatie.

1. Max Verstappen: wereldkampioen of toch niet?

Het best bekeken Formule 1-moment van het voorbije jaar zijn de curieuze momenten achter het podium na de Grand Prix van Japan. Door de ingekorte race weet niemand hoe het precies zit: is Max Verstappen wereldkampioen, of toch niet? Velen denken van niet, maar de FIA verschaft duidelijkheid. Zelfs de Nederlander is er niet van overtuigd, wat resulteert in een ongemakkelijke situatie.