Nu in de verkoop: Tickets voor F1 Grand Prix van Italië

De Formule 1 reist in september, exact honderd jaar na de eerste Grand Prix van Italië in Montichiari (Brescia), weer af naar het legendarische circuit van Monza. De Italiaanse ronde is het slotstuk van een drieluik met de GP’s van België en Nederland. Deze twee evenementen zijn nagenoeg uitverkocht maar voor de Grand Prix van Italië zijn nog volop kaarten beschikbaar. Dompel je onder tussen de tifosi en maak een van de meest sfeervolle F1-weekenden van het jaar van dichtbij mee.

Bestel snel je tickets voor de Formule 1 Grand Prix van Italië

De organisatie van de Grand Prix van Italië is net gestart met de ticketverkoop voor de race van 10 tot 12 september. Lange tijd was onduidelijk hoeveel tickets men kon verkopen, waardoor de start van de openbare verkoop werd uitgesteld. Daar is nu duidelijkheid over gekomen. In totaal wordt de helft van de capaciteit benut om zo de coronaregels na te kunnen leven. De toeschouwers moeten volledig gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen tonen. Op donderdag vindt er naar verwachting een gratis pitwalk plaats voor de houders van een driedaags ticket. Bovendien wordt het een bijzonder weekend: voor de tweede maal in de historie vindt er een sprintrace-kwalificatie plaats. Dat betekent nog meer raceactie en spektakel.

Er zijn bij Motorsport Tickets kaarten beschikbaar voor de mooiste plekken langs de baan: op het rechte stuk, bij de eerste chicane, in de Ascari en in de Parabolica. De goedkoopste dagkaarten voor de Grand Prix van Italië zijn er al voor 76 euro, een heel weekend spektakel kan je al bijwonen vanaf 246 euro. Wie liever een bijzondere ervaring boekt, kan terecht in de Red Bull Racing Paddock Club. Daarvan ligt het prijskaartje wel iets hoger…