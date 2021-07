This Week with Will Buxton: Bekijk de eerste aflevering

Als commentator, tv-presentator en influencer is Will Buxton al meer dan 20 jaar actief in de Formule 1-paddock. Vanaf deze week is de Brit met zijn eigen exclusieve show This Week With Will Buxton ook te zien op het OTT-platform van Motorsport.tv.

In de eerste aflevering blikt Buxton samen met Autosport-journalist Luke Smith terug op de Britse Grand Prix. Ook voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya schuift virtueel aan om zijn ongezouten mening te geven over onder andere de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op het circuit van Silverstone.

Naast de Formule 1 is er in de eerste aflevering ook uitgebreid aandacht voor het overige autosportnieuws. Ook gaat Buxton in gesprek met IndyCar-klassementsleider Alex Palou, Formule E-klassementsleider Sam Bird en Formule 2-coureur Theo Pourchaire.

Bekijk de hele aflevering bovenaan deze pagina.