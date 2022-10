Alfa Romeo gunt Pourchaire officieel F1-debuut in VT1 Amerika

Theo Pourchaire is sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van Alfa Romeo en voelde in augustus vorig jaar voor het eerst een Formule 1-auto aan de tand. Op de Hungaroring stapte de F2-coureur tijdens een privétest in de Alfa Romeo C38 uit 2019. Hierbij maakte hij indruk op de renstal met zijn professionele aanpak. Momenteel staat Pourchaire tweede in het F2-klassement en heeft al drie overwinningen en zeven podiumplekken op zak. Volgend F1-seizoen wordt Pourchaire ook een van de officiële reservecoureurs bij het team, maar eerst staat er een vrije training op de planning.

"Ik kijk ontzettend uit naar mijn officiële debuut in Austin", trapt Pourchaire af, die in Amerika de auto van Valtteri Bottas overneemt. "Het wordt mijn tweede keer achter het stuur van een Formule 1-auto. Maar op de een of andere manier voelt dit als de eerste keer, aangezien het nu tijdens een Grand Prix-weekend is. Het voelt als een droom die uitkomt. Mijn dank aan Alfa Romeo dat het vertrouwen in mij stelt en me deze geweldige kans geeft. Ik kijk ernaar uit om de baan op te gaan en ga proberen er alles uit te halen om het team te helpen in hun voorbereidingen op de race in Amerika."

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur benadrukt onder de indruk te zijn van zijn landgenoot en vindt de Formule 1-kans in de Verenigde Staten meer dan verdiend. "Theo heeft dit seizoen al meermaals indrukwekkend gepresteerd", zegt de chef. "We werken nu al vier jaar met hem en we zijn onder de indruk van zijn progressie. We vinden het geweldig hem een kans te geven volgende week. Het is een meer dan verdiende kans. Ik ben er zeker van dat hij indruk gaat maken en ons helpt in het verzamelen van waardevolle data."