Théo Pourchaire is momenteel druk bezig om zich te bewijzen in diverse opstapklassen. In 2020 reed hij diverse races in de Formule 2, waarna hij een jaar later een volledig seizoen mocht draaien bij ART. In Monaco kwam de Fransman als eerste over de lijn, waardoor hij de jongste F2-winnaar ooit werd. In Monza won Pourchaire opnieuw om uiteindelijk vijfde te worden in de eindstand. Zijn eerste ervaring met een Formule 1-auto kreeg hij afgelopen jaar op het circuit van Boedapest, waar hij achter het stuur van een Alfa Romeo mocht kruipen.

"De Sauber Academy ondersteunt mij al tijden op een geweldige manier", trapt de Formule 2-coureur af. "Ik ben blij dat ik mijn relatie met ze mag voortzetten in 2022. Het is prachtig om te zien hoe het team mij volgt. Vanaf de eerste dag voel ik mij onderdeel van de Sauber-familie en ik zal hun vertrouwen in mij ook dit jaar proberen te belonen. Ik ga nog meer mijn best doen. Ik heb inmiddels Formule 2-ervaring opgedaan en ben er klaar voor om in de voorhoede te vechten."

Théo Pourchaire test de Alfa Romeo in Hongarije Foto: Alfa Romeo

Pourchaire krijgt komend seizoen gezelschap van een nieuweling. De Braziliaanse coureur Roberto Faria voegt zich bij het opleidingsprogramma van Sauber. Na vijf jaren karten in zijn thuisland verkaste de 18-jarige coureur in 2019 naar Europa. Hij startte zijn Europese loopbaan in de Britse Formule 4 en na een onderbreking van die klasse door de coronacrisis, vervolgde hij zijn weg een stapje hoger. In de Britse Formule 3 scoorde Faria in 2020 een podium en voegde hij daar afgelopen negen stuks aan toe, met ook een overwinning op Spa-Francorchamps.

"Het is voor mij zeer speciaal om me bij de Sauber Academy te voegen. Ik ben blij dat ik deze kans krijg", zegt de coureur uit Rio de Janeiro, die naast zijn racecarrière nog studeert. "Als jonge coureur kan ik nu vertrouwen op de ervaring van een team dat zich tot een van de grootste namen in de autosport heeft ontwikkeld. Ik kan niet wachten op de start van het seizoen en om mijn progressie te laten zien."