Alfa Romeo: Pourchaire een geweldig talent, maar nog heel jong

Nadat de jonge Fransman in 2019 het ADAC F4-kampioenschap op zijn naam schreef, werd hij in zijn eerste Formule 3-seizoen meteen tweede op vier punten van kampioen Oscar Piastri. Dit jaar mocht hij vervolgens bij ART debuteren in de Formule 2 en ook in die klasse maakt hij indruk. Hij werd de jongste F2-polesitter ooit en schreef de derde race in Monaco op zijn naam. Ondanks zijn succes ziet Pourchaire nog niet hoe hij een overstap kan maken naar de Formule 1, hij zegt zelf nog veel te moeten leren voordat hij in aanmerking komt voor de overstap naar de koningsklasse. Alfa Romeo-teambaas Vasseur is onder de indruk van Pourchaire, maar wil de jongeling niet te vroeg in F1 brengen.

“We hebben een contract met Theo, maar ik heb absoluut geen haast met hem. We moeten niet vergeten dat hij pas zeventien jaar oud is”, vertelde Vasseur. “Als je dat vergelijkt met andere talenten in de Formule 1, dan waren zijn veel ouder. Ik wil geen vergelijking maken met Lewis [Hamilton], Nico [Rosberg] of Charles [Leclerc], maar zij waren ouder en hadden meer ervaring. Het zou fout zijn om hem te vroeg die kant op te pushen. Hij zal eerst zijn werk moeten doen in F2, later zullen we met hem om tafel gaan. Feit is dat ik dit jaar onder de indruk van hem ben, net zoals ik dat vorig jaar ook al was. Het is nog wat te vroeg om over volgend jaar te praten omdat hij maar drie F2-weekenden gedaan heeft. In het verleden hebben we gezien dat jongens goede resultaten gescoord hebben en de mogelijkheid hadden om kampioen te worden. Hij is nog piepjong, pas zeventien jaar en hij moet zijn licentie nog halen. Daar moet hij zich eerst op richten. We hebben geen haast, maar hij is zeker een uitstekende coureur.”

Pourchaire eindigde zijn derde F2-weekend in Baku met een gebroken arm nadat hij betrokken was bij een incident met Dan Ticktum en Marcus Armstong. Vasseur heeft er vertrouwen in dat Pourchaire in Silverstone weer aan de start kan komen.

Het Alfa Romeo F1-team heeft de line-up voor 2022 nog niet compleet. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi hebben dit jaar beiden een aflopend contract.