Met ruim twee tienden voorsprong op Charles Leclerc en Lando Norris eindigde Max Verstappen bovenaan in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. Na afloop was Red Bull-adviseur Helmut Marko tevreden. De Oostenrijker denkt dat het team de juiste weg gevonden heeft. “De baan werd elke ronde sneller. Maar over het algemeen is de balans duidelijk beter geworden. We moeten zien hoe zwaar iedereen was, maar ik heb het gevoel dat we er beter bij staan en dat de auto voorspelbaarder is. Als we dat nu ook nog verder positief kunnen ontwikkelen, dan zijn we positief.”

Op de vraag of de wijzigingen aan de baan, waaronder de nieuwe asfaltlaag en de aangepaste kerbstones, passen bij de karakteristieken van de RB20, antwoordt Marko in gesprek met Sky Deutschland: “De kerbs zijn duidelijk vlakker. Dat helpt ons zeer. Vorig jaar, toen we bijna alles wonnen, was dat een handicap voor ons. Heel simpel. De hoge temperaturen schijnen voor ons ook niet vervelend te zijn. We verliezen vooral in de eerste sector. Als we dat nog verder kunnen minimaliseren, denk ik dat we er heel goed bij staan.”

Oorzaak van mindere vorm achterhaald?

Volgens de ervaren Oostenrijker is Red Bull de juiste weg weer ingeslagen. Met name de data van het Grand Prix-weekend in Zandvoort was zeer waardevol: “Je neemt updates mee en normaliter zorgt dat voor verbetering. We weten het niet precies, dat moeten we eerlijk toegeven, maar een van de updates heeft de balans van de auto verslechterd. Daardoor hebben de rijders minder vertrouwen. De auto heeft overstuur, onderstuur en dan weer overstuur. De bandenslijtage is duidelijk hoger. We moeten langzaam achterhalen waar we de verkeerde afslag genomen hebben. We komen, met de informatie die we vooral in Zandvoort verzameld hebben, steeds dichter bij het punt dat we de oorzaak kunnen achterhalen.”

