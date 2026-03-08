468 dagen nadat de Formule 1-toetreding op 25 november 2024 werd goedgekeurd, reed Cadillac zondag in Melbourne zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse. Sergio Pérez bracht de door Ferrari aangedreven MAC-26 als zestiende over de finish, drie ronden achter racewinnaar George Russell. Teamgenoot Valtteri Bottas viel in ronde 16 uit.

Het eerste nieuwe F1-team sinds 2016 kende een rustige, maar gestage start in het wereldkampioenschap. Cadillac werkte in alle rust en zonder al te grote problemen de negen testdagen in de winter af – iets wat Aston Martin en Williams niet lukte – en verzamelde in totaal 3.935 kilometer aan data.

Pérez en Bottas kwalificeerden zich zaterdag in Melbourne als achttiende en negentiende. De Mexicaan stond 3,1 seconden achter de snelste tijd en gaf 1,4 seconde toe op Oliver Bearman, de langzaamste coureur die Q2 bereikte. De drie coureurs die achter de Cadillacs kwalificeerden – Max Verstappen, Carlos Sainz en Lance Stroll – noteerden om verschillende redenen geen rondetijd.

Problemen met stuur

Het was dus van meet af aan duidelijk dat het een zware race zou worden voor het Amerikaanse team. Op pure snelheid leek Aston Martin de enige realistische tegenstander, maar problemen met de Honda-krachtbron van dat team maakten al vroeg in het weekend duidelijk dat de Engelse stal de race waarschijnlijk niet zou uitrijden.

Toch viel uiteindelijk Bottas nog eerder uit dan de Aston Martins. De Fin moest eerst naar binnen voor een nieuw stuur, waarna een probleem met het brandstofsysteem in ronde 16 definitief een einde maakte aan zijn race. "Het is echt jammer, want er was duidelijk een probleem met het stuur en dat is enorm frustrerend, omdat wij die niet zelf maken", vertelde teambaas Graeme Lowdon aan Motorsport.com. "Als je daardoor wordt tegengehouden, is dat gewoon niet goed. Dus daar moeten we naar kijken en het verbeteren."

Valtteri Bottas viel uit tijdens de Grand Prix van Australië. Foto door: Peter Fox / Getty Images

Pérez bleef tijdens de eerste virtual safety car buiten, waardoor hij tijdelijk tussen auto's met nieuwe banden terechtkwam. Daarbij vocht hij een pittig duel uit met Liam Lawson, tot grote ergernis van de Nieuw-Zeelander gezien de voorgeschiedenis tussen beide coureurs.

Toch was het gebrek aan tempo bij Pérez te groot om echt te kunnen profiteren. De Mexicaan eindigde uiteindelijk als zestiende, met een achterstand van 2 minuten en 28 seconden op Pierre Gasly, die als tiende het laatste punt pakte.

"We besloten van een éénstopstrategie naar een tweestopper te gaan, omdat het kon – er was tegen die tijd geen dreiging meer van achteren", legde Lowdon uit over de overstap naar zachte banden in ronde 43. "Beide Aston Martins waren uitgevallen of één was al gestopt. Er was dus geen risico achter ons en het was logisch om Checo ook met die andere band te laten rijden."

Gevoel van tevredenheid

"We hebben gezien dat het niet makkelijk is", zei Lowdon over de uitslag. "Er waren een paar coureurs die niet eens van start gingen. Dus we zijn echt tevreden dat we één auto aan de finish hebben gekregen. Natuurlijk moeten we aan het tempo werken, maar dat is normaal voor een nieuw team."

Bottas sloot zich bij die woorden aan. "Over het algemeen zaten we er wel bij. We vochten met een paar auto's en hielden Aston Martin achter ons. We vielen niet meteen mijlenver terug, dus dat is bemoedigend. Dit hoort bij het leerproces. We moeten problemen blijven oplossen en de enige weg is omhoog."

"De eerste stap is gezet", vulde Pérez aan. "Als team de race uitrijden was geweldig. Het is jammer dat Valtteri dat niet kon doen, maar over het algemeen was het een goede dag. We hebben het weekend goed hersteld, want we begonnen met veel problemen. Maar vanaf nu zijn de wittebroodsweken voorbij. We moeten grote stappen zetten en een plan maken om het gat te dichten. Ik geloof dat dat kan."