Testupdate 17u: Mercedes staat stil, Albon door 100 ronden

Terwijl Alexander Albon de barrière van honderd ronden doorbrak deze middag en opklom naar de vierde plaats algemeen, waren er bij andere teams wel wat zorgen. Zo stond George Russell enige tijd stil na problemen met de FW43, al verzekerde technisch directeur Dave Robson ons ervan dat het probleem niet al te serieus was. Russell kwam niet veel later weer op de baan.

Opvallender was de stilte halverwege de middag bij Mercedes. Valtteri Bottas was bezig met een racesimulatie, maar moest drie ronden voor het einde stoppen. De coureur keerde terug in de Mercedes-box waar de deuren dicht gingen. Dit kan betekenen dat het team het genoeg vond voor vandaag, maar kan ook duiden op een probleem.

Coureurs hebben nog een uur te gaan op deze testdag. Voor Russell, Raikkonen en Perez zijn het de laatste meters van deze testweek. Die laatste, Sergio Perez, ging overigens nog aan de leiding om 17.00u.

Tussentijden F1-test donderdag om 17.00u: