Testupdate 16u: Vier coureurs in 'club van 100'

De snelste tijd van Sergio Perez kwam niet in gevaar. Nadat Lewis Hamilton gedurende de ochtend al meer dan honderd ronden reed, voegden zich nog eens drie rijders bij die club in het zesde uur van de tweede testdag. Pierre Gasly, Romain Grosjean en Lando Norris reden allemaal meer dan honderd ronden.

Raikkonen beleefde nog wel een klein momentje door te spinnen bij het uitkomen van bocht 13. Datzelfde overkwam Max Verstappen woensdag al twee keer, eerder op donderdagmiddag ging ook Valtteri Bottas daar even in de rondte. Het waren incidenten zonder veel erg, want na veertien uur testen hebben we nog altijd geen enkele rode vlag gezien.

De teams hebben donderdag nog twee uur te gaan. De zon zal in het laatste uur weer zakken en ook de temperaturen gaan verder dalen. Het is de vraag of men dan nog in de buurt komt van de snelle rondetijden.

Tussentijden F1-test donderdag om 16.00u: