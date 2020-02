Testupdate 15u: Leclerc bezig met indrukwekkende racesim

Charles Leclerc begon vrijdagmiddag namens Ferrari met een racesimulatie. De rondetijden die de coureur in het eerste uur van de middagsessie reed, lagen in lijn met wat Lewis Hamilton eerder deze week liet zien. Ook andere teams waren bezig met racesimulaties.

Max Verstappen kwam maar minimaal in actie tijdens het eerste uur. De Nederlander reed een totaal van zeven rondjes en noteerde een 1.18.261 als snelste tijd. Daarmee staat hij aan het eind van het eerste uur op de dertiende plaats. Valtteri Bottas nam in de middag het stuur over van Lewis Hamilton, hij reed negen rondjes in het eerste uur.

Volg de laatste testdag op de voet: Liveblog: De laatste Formule 1-wintertestdag

Tussenstand F1-wintertest week 2 - vrijdag 15.00u: