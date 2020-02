Testupdate 15u: Middagsessie in volle gang

Na de welverdiende lunchpauze stapten de heren coureurs weer in voor de middagsessie van dag 2. Bij Mercedes nam Valtteri Bottas het stuur van de veelbesproken W11 over, bij Ferrari zagen we Sebastian Vettel voor het eerst in actie komen. De Duitser is nog niet helemaal fit maar kan in elk geval voor het eerst serieus kennismaken met zijn nieuwe bolide. Vettel begon voortvarend aan zijn testprogramma met diverse runs, waar Bottas vooral pitstops oefende.

De meeste coureurs gingen aan de slag met langere runs en het verzamelen van data waardoor er op de tijdenlijst weinig spannends gebeurde. Bij Renault lijkt het nog niet geheel vlekkeloos te verlopen. In de ochtend kwam Daniel Ricciardo tot slechts 41 ronden, in de middag duurde het ruim 45 minuten voordat we zijn teamgenoot Ocon voor het eerst naar buiten zagen komen. Zijn landgenoot Romain Grosjean tikte de honderd ronden aan.

Tussentijden F1-test donderdag om 15.00u: