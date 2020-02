Testupdate 15u: Crash voor Magnussen, Vettel terug in actie

Zes ‘verse’ coureurs kwamen vrijdagmiddag in actie. Lewis Hamilton namens Mercedes, Alex Albon bij Red Bull, Daniel Ricciardo bij Renault, Pierre Gasly bij AlphaTauri, Kevin Magnussen bij Haas en Lando Norris bij McLaren. Echt snelle tijden werden er in het eerste uur na de pauze niet gereden, de meeste teams begonnen aan langere raceruns omdat de omstandigheden relatief goed waren.

Magnussen veroorzaakte aan het begin van de middagsessie de derde onderbreking van de dag. Rechtsachter ontplofte de band aan boord van de Haas waardoor Magnussen spinde en aan de buitenkant van bocht 8 in de grindbak terechtkwam. Een rode vlag was het gevolg en de bergingscrew mocht opnieuw in actie komen.

Sebastian Vettel kwam redelijk vlot na het einde van de lunchpauze weer in actie. De Scuderia had een nieuwe krachtbron in de SF1000 gemonteerd na de problemen tijdens de ochtendsessie.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 15.00u: