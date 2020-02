Testupdate 13u: Verstappen sluit testweek af met 254 ronden

Valtteri Bottas monteerde vrijdag in het laatste uur van de ochtendsessie de zachtste banden onder de Mercedes W11 en reed daarmee een indrukwekkende 1.15.732. Die tijd is slechts drie tienden langzamer dan zijn eigen polerecord van vorig jaar. Bottas reed in de ochtend zijn laatste meters, Lewis Hamilton neemt na de lunch het stuur weer over.

Max Verstappen sloot vrijdagochtend de eerste testweek af. De Red Bull-rijder werkte ondanks wat oponthoud toch nog meer dan tachtig ronden af op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het was goed voor de vijfde tijd algemeen, de snelste ronde was een 1.17.636 voor de Limburger.

Naast Sebastian Vettel (Ferrari) kreeg ook Nicholas Latifi van Williams te maken met technische problemen. Na 44 ronden viel de FW43 met veel geweld stil, naar verluidt ging het om een motorisch probleem. Williams heeft nog geen uitspraken gedaan over de oorzaak en de gevolgen voor het testprogramma van vanmiddag.

Coureurs en teams mogen nu genieten van een welverdiende lunch, de actie wordt om 14.00u hervat.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 13.00u: