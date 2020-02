Testupdate 13u: Ricciardo zet Renault bovenaan, Albon spint

Daniel Ricciardo heeft in het laatste uur voor de lunchpauze de snelste tijd van de ochtendsessie in Barcelona genoteerd. Hij klokte een 1.16.276 op de zachtste banden en zette Renault daarmee bovenaan de tijdenlijst. De goedlachse Australiër bleef Charles Leclerc nipt voor. Lewis Hamilton completeerde de top-drie, net als de mannen voor hem op de zachtste compound (C5).

Red Bull Racing is de enige dissonant in dit verhaal. Bij de formatie uit Milton Keynes bleef een kwalificatiesimulatie uit. Dit kwam vooral door een spin van Alexander Albon. De Britse Thai verloor de controle in bocht twaalf en belandde in het grind. Hij wist op eigen kracht uit de grindbak te komen en de pits op te zoeken, maar daar bleef het dan ook bij. Er kwamen schermen voor de Red Bull-garage te staan, hetgeen een vroegtijdig einde van de ochtendsessie betekende.

