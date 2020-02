Testupdate 12u: Albon maakt achterstand goed

Net als in het vorige uur gaat Sergio Perez ook om 12.00 uur aan de leiding. Zijn snelste tijd, een 1.17.347, is in het afgelopen uur blijven staan. Daniel Ricciardo bleef op de tweede plaats staan, daarachter stoomde Alexander Albon op naar de derde plaats. De Brit was acht tienden langzamer dan Perez en klokte flink wat rondjes nadat hij in de ochtend last had van wat opstartproblemen.

Tussentijden F1-test donderdag om 12.00u: