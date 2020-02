Testupdate 11u: Stilte bij Red Bull

De ochtend is niet goed begonnen voor teams met Honda-motoren. Red Bull-coureur Alex Albon reed niet meer dan een installatieronde voordat hij de wagen weer binnen bracht en het team aan de slag ging met de RB16. Veel informatie gaf het team niet prijs, maar het team heeft in een korte verklaring laten weten dat er ‘wat aanpassingen aan de wagen gedaan’ moeten worden. Het team plaatste schermen voor de pitbox, dat duidt er in ieder geval op dat de vloer verwijderd moest worden. Ook bij AlphaTauri was er in het tweede uur geen actie.

Mis niets van de actie: Live: De tweede F1-testweek in Barcelona

Lance Stroll klokte de snelste tijd in het tweede uur, hij reed een 1.17.787 op de C3-band. Hij staat voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hamilton is met 44 ronden de meest productieve coureur deze ochtend.

Tussenstand F1-test Barcelona dag 4 - 11.00u: