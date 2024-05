Terugval Alpine F1 in Imola na lichtpuntjes in China en Miami

Alpine was met een flinke dosis hoop naar Imola afgereisd. Het team had een lading updates meegenomen, maar vooral hoop getankt in de voorgaande races in China en Miami. In Shanghai hikten Pierre Gasly en Esteban Ocon al tegen de top-tien aan en die laatste scoorde in Miami dan eindelijk het eerste punt van het seizoen voor het geplaagde Franse team.

In Imola moest het team naar eigen zeggen "kansen grijpen", maar na een kwalificatie op de plaatsen 12 (Ocon) en 15 (Gasly) op een circuit waar het lastig inhalen is, wist men in de Franse garage al genoeg. De twee coureurs finishten uiteindelijk op P14 (Ocon) en P16 (Gasly) en Alpine lijkt daarmee weer terug bij af.

Gevraagd of hij met ook maar enig aspect van de race tevreden was, zei Ocon gedecideerd. "Nee, natuurlijk niet, het was een lastige race." Vooral op topsnelheid kwam Alpine mede door de gekozen vleugel tekort en dat maakte het verdedigen tegen snellere concurrenten een onmogelijke opgave. "We hadden moeite om echt te verdedigen met onze snelheid op de rechte lijn. We wisten dat de vleugel die we hier gebruiken het beste voor ons was, maar helaas was het verschil in snelheid op rechte stukken te groot om te kunnen racen. Dat bleek op het einde, toen we wat terrein verloren."

Ook Gasly - die wel de hoofdprijs kreeg voor mooiste eerbetoon aan Ayrton Senna - was de race frustrerend. "Eerlijk gezegd was ik het hele weekend tot aan vandaag [de racedag] erg blij", aldus Gasly na afloop van de Grand Prix. "Ik denk dat er qua gevoel en consistentie zeker een goede stap voorwaarts is gezet, dus ik vond het zeker positief vandaag. Maar als je in een DRS-trein zit en je zit allemaal in elkaars versnellingsbak dan voelt het altijd slecht.

Toch wilde de 28-jarige coureur uit Rouen op een positieve noot afsluiten. "Het voelde alsof we vandaag een klein stapje terug deden, maar ik denk dat we beter naar het grotere plaatje kunnen kijken. We weten dat we niet in een sterke positie zitten om punten te scoren. We hebben op dit moment bepaalde omstandigheden nodig, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat we kleine stapjes vooruit maken."