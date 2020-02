Terugblik: Zo verliep de eerste wintertest in Barcelona

Dag 1 - Woensdag 19 februari

Het is woensdagochtend om 8.00u nog behoorlijk koud wanneer Haas het doek van de VF20 trekt. De livery van het team kenden we al, in de pitlane van het Circuit de Barcelona-Catalunya kunnen de fotografen ook de echte wagen van het team op foto vastleggen. Een kwartier later is het de beurt aan Alfa Romeo, dat naast Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi ook Robert Kubica en testrijder Calderon in een racepak stopt. Kubica zal zelfs de eerste ochtend voor zijn rekening nemen.

Het is klokslag 9.00u en wie staat er als eerste aan de uitgang van de pitstraat? George Russell in de Williams. Het traditieteam uit Grove miste vorig jaar meer dan twee testdagen omdat de wagen te laat klaar was. "We wilden er een punt van maken om nu als eerste aan de test te beginnen", stelde teambaas Claire Williams. De FW43 ziet er op alle vlakken veel beter uit dan de voorganger, en dat is maar goed ook.

's Middags wordt al meteen een tendens duidelijk. De Formule 1-teams hebben allen hun huiswerk goed gemaakt. Er wordt al meteen een reusachtig aantal ronden afgelegd. Ook Max Verstappen doet met de Red Bull RB16 zijn duit in het zakje. Verstappen legt op de eerste testdag van 2020 een reusachtige 168 ronden af, of twee en een halve Grands Prix van Spanje. Alleen Mercedes doet beter. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die de buit verdelen, verzamelen samen 173 ronden. Hamilton en Bottas bezorgde Mercedes op dag 1 ook een 1-2. Een voorteken?

Niet alleen de zilveren Mercedes maakte indruk, maar ook de roze. Zo wordt de nieuwe Racing Point RP20 namelijk genoemd. De wagen van Sergio Perez en Lance Stroll is meteen snel en lijkt verdacht veel op de Mercedes W10, de kampioenswagen van 2019. Dat is geen toeval, geeft technisch directeur Andy Green toe. Het team besloot het roer helemaal om te gooien en het aerodynamische concept van motorleverancier Mercedes zo goed mogelijk na te bootsen. Dat kan verderop in de paddock op weinig begrip rekenen, vooral bij Haas. Racing Point beschuldigde Haas in het verleden ervan dat het te weinig onderdelen zelf maakt, maar lijkt nu zelf Mercedes te kopiëren.

Dag 2 - Donderdag 20 februari

De test wordt integraal uitgezonden via F1 TV en dat zorgt er op donderdag voor dat niet enkel de spionnen en fotografen van de teams, maar dat de hele wereld meekijkt hoe er plots iets merkwaardigs aan de hand is bij Mercedes. Op onboardbeelden is te zien hoe Lewis Hamilton het stuur van zijn wagen op het rechte stuk naar zich toetrekt om de toe van de voorwielen recht te trekken, om dan voor het aanremmen het stuur weer in de originele positie te zetten.

Waar Mercedes dit trucje in het verleden nog geheim had kunnen houden, gaat het in dit internettijdperk bijzonder snel. In de mediasessie tijdens de middagpauze is de ruimte waarin de persconferentie barstensvol gelopen, want uitgerekend Hamilton en technisch directeur James Allison staan dan de pers te woord. Allison wordt al meteen door moderator Tom Clarkson, die het gras voor de voeten van de verzamelde pers wegmaait door zelf veel vragen te stellen, gevraagd om het systeem uit te leggen. Allison houdt de lippen stijf op elkaar, maar geeft wel mee dat het systeem DAS heet, Dual Axis Steering. De experts in de paddock hebben al snel een plausibele uitleg. Via een hydraulisch systeem zou de rijder de toe kunnen aanpassen om de banden beter te kunnen koelen op het rechte stuk en minder snel te laten verslijten. Een geniale vondst die voorlopig ook legaal lijkt voor 2020, maar niet meer vanaf 2021. De concurrentie is met verstomming geslagen. Is dit het snufje dat Mercedes op kop houdt?

Bijna slagen de tien Formule 1-teams erin om na woensdag ook de donderdag af te werken zonder rode vlaggen. Pas helemaal aan het einde van de tweede dag, na bijna 16 uur testwerk, is er het eerste technische probleem. En het lijkt dan nog om een brandstoftest te gaan wanneer Kimi Raikkonen stilvalt met de Alfa Romeo. Ook op donderdag is de betrouwbaarheid en de bedrijvigheid van de renstallen bijzonder indrukwekkend. Raikkonen neemt overigens ook de snelste tijd voor zijn rekening. Albon toont zich in zijn eerste dag met de nieuwe Red Bull ook productief.

Dag 3 - Vrijdag 21 februari

Op de derde en laatste dag van de eerst wintertest blijft de impact van DAS nazinderen. De hele perszaal blijft in de ban en gaat op zoek naar extra verhalen bij de FIA en bij de concurrentie. Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat ook hij verrast was en de FIA om meer uitleg zal vragen. Daar waar Ferrari in 2019 voortvarend aan de wintertest begon om dan in Australië met de neus op de feiten te worden gedrukt, lijkt de Scuderia het geweer van schouder te hebben verander din 2020. Ferrari gaat bijzonder conservatief te werken, vooral met de nieuw motor. Volgens Binotto hebben Mercedes én Red Bull een voorsprong te pakken op het Italiaanse merk. Speelt Ferrari verstoppertje of is er echt wat aan de hand? Een motorprobleem voor Vettel, die stilviel op het circuit, leek alvast een slecht teken.

Op de laatste dag zijn er ook problemen voor Daniel Ricciardo in de Renault, dat het minste aantal kilometers aflegt van iedereen, en de Haas van Kevin Magnussen. Bij Mercedes lijkt alles gesmeerd te gaan, maar ook Nicholas Latifi moet zijn Mercedes-motor in de Williams laten vervangen. Achteraf ontdekken onze reporters in de paddock dat ook bij Mercedes-rijder Valtteri Bottas een motor vervangen moest worden wegens elektrische problemen. Bottas ging met een tijd van 1.15.7 onder de snelste tijd van vorig jaar en kwam op enkele tienden van het ronderecord in Montmeló. De snelheid lijkt dus aanwezig, maar qua betrouwbaarheid heeft ook Mercedes nog huiswerk voor de tweede testweek in Barcelona.