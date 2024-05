Terugblik: Zo keek Newey in 2007 naar zijn F1-avontuur bij Red Bull

Na alle geruchten kwam het officiële bericht van Red Bull Racing wellicht niet meer als zo'n grote verrassing, toch is de schok even groot: topontwerper Adrian Newey trekt na negentien jaar bij het team de deur achter zich dicht. In 2006 kwam de ontwerper bij het team dat voorheen als Jaguar Racing door het leven ging. Een succesverhaal was Jaguar allesbehalve, dus het kwam toen ook al als een grote schok dat Newey zich zou wagen aan een nieuw avontuur bij een team dat zich nog moest zien te bewijzen.

In 2007 interviewde Stuart Codling de ontwerper namens GP Racing, een zusterpublicatie van Motorsport.com. Met zijn indrukwekkende palmares werd gesuggereerd dat Newey als individu een groot verschil kan maken. Zelf geloofde hij daar niet zo in. "Ik heb me nooit echt comfortabel gevoeld bij die hype", zegt de dan 49-jarige Newey. "Er was veel [hype] toen de [McLaren] MP4-18A onthuld werd, deze zou Ferrari wel even verslaan. Maar in werkelijkheid was het een van de slechtste auto's waar ik ooit de leiding over heb gehad. Dus ik overtref liever de verwachtingen, want als je dat niet doet, word je afgekraakt. Dat is de aard van de sport."

"Maar ook vanuit een pragmatisch oogpunt is Red Bull een jong team en dat was een deel van de aantrekkingskracht om bij hen te komen", legt Newey uit. "Je zou kunnen zeggen dat het een oud team is, dat het alleen Jaguar in een nieuw jasje is, maar dat is echt niet het geval. Aan de technische kant zou ik zeggen dat meer dan 50 procent van het personeel van ná Jaguar komt. Het personeel is enorm getalenteerd op alle gebieden, maar we hebben niet echt lang de tijd gehad om elkaar te leren kennen. En we hebben ook nog niet de middelen van een gevestigd team."

Snel gegroeid

Hoewel Red Bull als concern genoeg geld heeft, beschikt het team nog niet over de faciliteiten om het op te nemen tegen teams als Ferrari of McLaren. Dat speelt volgens Newey zeker een rol. "Red Bull heeft een gezond budget, maar de mythe die door sommige andere teameigenaren wordt verspreid dat wij veel geld uitgeven - dat we het Chelsea van F1 zijn - is totale onzin. Ik zou het budget zeker niet als excuus gebruiken als we niet presteren, maar we hebben niet het budget of de middelen die gevestigde fabrikantenteams hebben."

En Newey kan dat ook weten, want hij heeft van 1997 tot en met 2005 bij McLaren gewerkt, een team dat over hightech-faciliteiten beschikt voor de productie en onderzoek. Ook qua personeel loopt Red Bull op dat moment nog achter, maar: "We zijn al heel snel gegroeid", stelt de Brit. "Nu hebben we een periode van stabiliteit nodig terwijl we alle systemen installeren en elkaar leren kennen. En we zijn onze faciliteiten nog aan het opbouwen: de windtunnel zal goed zijn, maar heeft nog niet alle mogelijkheden die de toonaangevende teams hebben. En er zijn simulatiefaciliteiten die tijd nodig hebben om op te bouwen. Je kunt ze niet zomaar van de plank bestellen en een snelle levering krijgen voor de volgende dag."

Het teammanagement van Red Bull Racing op de pitmuur. Jonathan Wheatley (links), met Mark Smith, Adrian Newey en Christian Horner in het midden. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Invloed op resultaten

Newey's plan van aanpak verschilt behoorlijk ten opzichte van andere ontwerpers. Red Bull beschikt in 2007 over enkele knappe koppen, waaronder technisch directeur Mark Smith, hoofd aerodynamica Ben Agathangelou, chief aerodynamicist Peter Prodromou en de chief technical officer in de vorm van Newey. Die is overigens goed bekend met Prodromou, zijn rechterhand in zijn tijd bij McLaren. Newey werkt het liefst aan de tekentafel en bemoeit zich weinig met de CAD. In plaats daarvan vertrouwt hij erop dat Prodromou al zijn schetsen naar de digitale wereld vertaalt en uiteindelijk een tastbaar object bouwt.

"Toen ik voor het eerst bij ons kwam werken, zou het heel begrijpelijk zijn geweest - omdat ik aan het begin van het bedrijf stond - dat een paar mensen geïrriteerd zouden zijn, vooral Mark en Ben, denk ik", zegt Newey. "Maar beiden - en ook alle technici bij Red Bull - zijn enorm gastvrij en behulpzaam geweest. Mark als technisch directeur was perfect, omdat hij fantastisch werk levert bij het technisch leiden van de organisatie - het aansturen van de technici, het geven van algemene leiding. Dat betekent dat ik me daar niet mee bezig hoef te houden."

"En," vervolgt Newey, "dat betekent dat ik ook een beetje als een buitenbeentje kan werken: als ik de hele dag aan de tekentafel wil zitten, dan kan dat. Ik probeer zo min mogelijk tijd te besteden aan vergaderingen, hoewel die een essentieel onderdeel zijn van de functie die ik bekleed. Ik wil de tijd hebben om met frisse ideeën te komen en de techniek van de auto tot in detail te bekijken."

Newey wordt bij Red Bull in ieder geval flink op zijn waarde geschat, want medeoprichter Dietrich Mateschitz biedt de ontwerper een jaarsalaris van 10 miljoen dollar. Zijn RB3 - de eerste echte 'Newey'-Red Bull - levert de Oostenrijkse renstal een derde plaats op in de Grand Prix van Europa, in wat verder een door technische problemen geplaagd seizoen zou worden. Toch voelt Newey dat hij een verschil kan maken. "Heeft mijn komst naar Red Bull invloed op de resultaten van dit jaar in vergelijking met wat er zou zijn gebeurd als ik er niet bij was gekomen? Het antwoord - denk ik - is ja, dat hoop ik. Maar tegelijkertijd zou mijn komst - zonder de steun, het enthousiasme, de vaardigheden en de toewijding van alle andere ingenieurs - volkomen nutteloos zijn."