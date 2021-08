De titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton tot dusver (deel 2)

Ronde 6: Grand Prix van Azerbeidzjan

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière arriveert Max Verstappen als leider in het wereldkampioenschap op het circuit. Verstappen en Red Bull zijn niet langer de jagers maar de prooi. De Nederlander blijft er zelf nuchter onder: “We moeten ervoor zorgen dat we na de laatste race bovenaan staan.”

Charles Leclerc heeft zich na Monaco ook in Baku naar de pole-position weten te trainen en houdt Lewis Hamilton en Verstappen achter zich bij de start. Lang houdt de Ferrari-coureur niet stand aan de kop van het veld. Aan het einde van de tweede ronde gaat Hamilton hem voorbij, bij het ingaan van de zevende ronde volgt Verstappen en niet veel later is ook Sergio Perez erlangs. In de pits heeft Hamilton de pech dat hij na zijn bandenwissel moet wachten tot Pierre Gasly, die net op dat moment aan komt rijden in de fast lane, is gepasseerd. Verstappen trapt ondertussen flink door op het circuit om een ronde later naar binnen te komen. Na een razendsnelle stop keert hij voor de Brit terug op de baan. Tot grote ergernis van Hamilton komt vervolgens ook Perez na zijn pitstop voor de Mercedes terug het circuit op.

De race is iets over de helft wanneer de linker achterband van Lance Stroll plots klapt op het rechte stuk en de safety car naar buiten komt. Na de herstart lijkt Verstappen onderweg naar een zekere overwinning, tot vijf ronden voor het einde ook zijn linker achterband het begeeft op het lange rechte eind. Hij crasht op hoge snelheid in de muur en de race wordt stilgelegd. Na een half uur wordt de race met een staande herstart hervat. Er zijn dan nog maar twee ronden te verrijden. Perez komt niet fantastisch weg en ziet Hamilton langszij komen. De Brit heeft echter per ongeluk de ‘magic button’ geactiveerd, waardoor hij rechtdoor schiet in de eerste bocht en in de achterhoede belandt. Zodoende verlaat ook Hamilton Baku zonder punten en is de eerste zege van Perez voor Red Bull een feit.

Max Verstappen: 105

Lewis Hamilton: 101

Red Bull Racing: 174

Mercedes: 148

Max Verstappen verkoopt zijn lekke achterband een schop. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Ronde 7: Grand Prix van Frankrijk

In de kwalificatie is Max Verstappen ongenaakbaar, maar kort na de start gaat hij van de baan bij de tweede bocht, waardoor Lewis Hamilton de leiding over kan nemen. De Nederlander stuurt zijn Red Bull snel terug het circuit op en voorkomt daarmee dat hij nog meer plekken kwijtraakt.

Verstappen gaat als eerste naar de pits en Mercedes denkt de dreiging van een undercut makkelijk af te kunnen wenden door Hamilton, die een gaatje van drie seconden had geslagen, een ronde later naar binnen te halen. Maar niets is minder waar. Hamilton ziet bij het verlaten van de pits Verstappen, die een ijzersterke outlap heeft gereden, aanstormen over het rechte stuk en voor zijn neus de eerste bocht induiken.

De race is iets over de helft wanneer Verstappen vaststelt dat hij op zijn huidige set banden het tempo niet vol kan houden tot de finish. Er wordt een tweede pitstop gemaakt, terwijl de rest van de voorhoede buiten blijft. Verstappen valt terug naar P4, maar legt een moordend tempo aan de dag. Eerst wordt het gat naar Perez gedicht, die gewillig aan de kant gaat, tien ronden later is ook Bottas het haasje. Vervolgens kan de jacht op Hamilton worden ingezet. Drie ronden voor het einde is de Brit bijgehaald en twee ronden voor het einde slaat Verstappen toe bij de chicane en is de derde overwinning van het seizoen een feit.

In Frankrijk komt er ook een einde aan de flexi-wing saga. Mercedes beschuldigde Red Bull ervan met een vleugel te rijden die op snelheid te ver doorboog. Red Bull verdedigde zich door te roepen dat de auto elke technische keuring had doorstaan. Niettemin ging de FIA over tot actie en scherpte de tests voor de achtervleugel voor de Franse Grand Prix aan, waardoor Red Bull - maar ook enkele andere teams - de vleugel moest aanpassen.

Max Verstappen: 131

Lewis Hamilton: 119

Red Bull Racing: 215

Mercedes: 178

Max Verstappen verslaat Hamilton op Paul Ricard. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Ronde 8: Grand Prix van Stiermarken

Max Verstappen is oppermachtig in de kwalificatie op zaterdag en domineert de race op zondag: de Nederlander rijdt van start tot finish aan de leiding. Hamilton heeft geen antwoord op de snelheid van de Limburger en moet genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit gaat kort voor tijd nog naar de pits om het punt voor de snelste raceronde binnen te halen, waardoor Verstappen de wedstrijd met 35 seconden voorsprong wint.

Ondertussen gaat de strijd die Mercedes en Red Bull buiten de baan voeren, vrolijk verder. Het gedoe met de flexibele achtervleugel is nog maar net achter de rug of Mercedes blijkt bij de FIA haar zorgen te hebben geuit over de steeds sneller wordende pitstops in de Formule 1. En laat uitgerekend Red Bull een meester zijn in het supersnel wisselen van de banden. De FIA komt met een nieuwe technische richtlijn om de pitstops langzamer te maken. Deze moest in Hongarije ingaan, maar werd later in afgezwakte vorm uitgesteld tot de Grand Prix van België, om de teams meer tijd te geven om de procedures aan te passen. In hoeverre het bericht van Mercedes naar de FIA hier iets mee te maken heeft gehad, is niet duidelijk, maar Red Bull is in elk geval niet blij met de ingreep.

Max Verstappen: 156

Lewis Hamilton: 138

Red Bull Racing: 252

Mercedes: 212

Max Verstappen viert de zege met een burnout. Foto: Evgeniy Safronov

Ronde 9: Grand Prix van Oostenrijk

Voor het derde weekend op rij is de pole-position een prooi voor Verstappen, maar het scheelt dit keer maar heel erg weinig. Lando Norris verrast door maar 0.048 seconde langzamer te zijn dan de Nederlander. Tot de laatste bocht had de McLaren-coureur zelfs nog onder de tijd van Verstappen gezeten. In de race is de Red Bull-rijder echter nog dominanter dan een week daarvoor en scoort zijn eerste grand slam (pole-position, van start tot finish aan kop en de snelste raceronde). Hamilton kent een moeizame race en wordt mede door wat schade aan de auto door een moment op de kerbs slechts vierde.

Max Verstappen: 182

Lewis Hamilton: 150

Red Bull Racing: 286

Mercedes: 242

Verstappen zorgt voor een oranjefeest op de Red Bull Ring. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ronde 10: Grand Prix van Groot-Brittannië

Op Silverstone experimenteert de Formule 1 voor het eerst met de nieuwe sprintrace-opzet. Lewis Hamilton toont zich de sterkste in de kwalificatie op vrijdagavond en mag zodoende de sprint van de eerste startplek vertrekken, terwijl Max Verstappen zich verzekert van de tweede startplaats. Op zaterdag is de Nederlander echter het beste weg voor de zeventien ronden tellende wedstrijd die de grid bepaalt voor zondag. De zevenvoudig wereldkampioen kijkt of hij zich bij Copse terug naar de leiding kan vechten, maar kiest eieren voor zijn geld, waarmee de strijd vooraan beklonken is.

Verstappen begint de Britse Grand Prix zodoende van pole-position. Bij de start van de race neemt Hamilton hem meteen onder vuur, zich ongetwijfeld realiserend dat degene die na de eerste ronde aan de leiding gaat, de beste papieren heeft voor de overwinning. De Brit zet zijn Mercedes er in de eerste bochten een paar keer naast en Verstappen weet de publiekslieveling aan het einde van Wellington Straight ternauwernood voor te blijven door al vroeg de binnenkant van Brooklands af te dekken. Bij het opkomen van het oude rechte stuk weet Hamilton echter een slipstream bij Verstappen te pakken. Bij het naderen van Copse trekt hij net als een dag eerder in de sprint naar de buitenkant, maar het blijkt een dummy: Hamilton steekt vervolgens over naar de binnenkant van de baan. De coureur uit Stevenage komt met zijn voorvleugel naast de voorbanden van de Red Bull, alvorens het tweetal naast elkaar de megasnelle knik naar rechts in duikt.

En dan bereikt de strijd om de wereldtitel het kookpunt. Hamilton tikt met zijn linker voorwiel tegen het rechter achterwiel van Verstappen, die daardoor met hoge snelheid van de baan vliegt. De Limburger komt met een rotklap in de bandenstapels terecht. Een impact van 51 G, zo blijkt later. Verstappen kan op eigen kracht uit de cockpit van zijn zwaar gehavende RB16B klimmen, maar moet daarna duidelijk even bijkomen van het enorme ongeluk. Hij wordt voor een eerste controle naar het medisch centrum op het circuit gebracht, waar besloten wordt om hem met een helikopter naar een nabij gelegen ziekenhuis te vliegen voor nader onderzoek.

De stewards buigen zich over het incident en komen tot de conclusie dat Hamilton de voornaamste schuldige is. Hij krijgt een tijdstraf van tien seconden die bij zijn eerstvolgende bezoek aan de pits moet worden ingelost. Hamilton weet zich niettemin terug naar voren te vechten. Twee ronden voor het einde passeert hij Charles Leclerc bij Copse en is de overwinning binnen. De zege, zijn eerste in zes races tijd, wordt zeer uitbundig gevierd, hetgeen bij Verstappen in het verkeerde keelgat schiet. “Respectloos en onsportief gedrag”, oordeelt de Nederlander, die zijn voorsprong in het kampioenschap ziet slinken naar acht punten.

Max Verstappen: 185

Lewis Hamilton: 177

Red Bull Racing: 289

Mercedes: 285

Lewis Hamilton viert zeer uitgebreid zijn overwinning op Silverstone. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Ronde 11: Grand Prix van Hongarije

Door de crash op Silverstone staan de verhoudingen aan het begin van het Hongaarse Grand Prix-weekend meteen op scherp. Red Bull en Mercedes lijken in de trainingen redelijk aan elkaar gewaagd, maar in de kwalificatie blijft de Duitse fabrieksformatie toch sneller. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staan na de eerste runs in Q3 eerste en tweede in de tijdenlijst, Max Verstappen derde. Vervolgens komen de Red Bulls achter het Mercedes-duo de baan op voor de laatste vliegende ronde in Q3. Hamilton en Bottas doen het echter dusdanig rustig aan tijdens hun outlap, dat Verstappen zijn banden niet optimaal kan prepareren en Perez te laat bij de streep is om überhaupt nog een ronde te kunnen rijden. Mercedes gaat er zo met de eerste startrij vandoor, terwijl Red Bull het moet doen met de tweede rij.

De spanning is voor de start van de Hongaarse Grand Prix om te snijden en als klap op de vuurpijl gaat het kort voor de wedstrijd ook nog regenen. Het hele veld kiest voor intermediate-banden. Hamilton en Verstappen komen goed weg bij de start en arriveren als eerste en tweede bij de eerste bocht. Bottas heeft een slechte start en ziet naast Verstappen ook Lando Norris en Sergio Perez langszij komen. Vervolgens schat de Fin zijn rempunt voor de eerste bocht totaal verkeerd in, waardoor hij tegen de achterkant van Norris banjert en vervolgens ook Verstappen en Perez van de baan worden gekegeld. Voor Perez zit de race er meteen op, Verstappen kan door maar heeft enorme schade aan de rechterkant van de auto.

Na een code rood neemt Hamilton als enige plaats op de grid. Alle anderen gaan linea recta terug naar de pits voor slicks. Een bizar beeld. De Brit gaat na de herstart alsnog naar de pits en komt daardoor achteraan te liggen. Daarna knokt hij zich langzaam maar zeker terug naar voren. Voor de slotfase van de race wordt hij nog eens naar binnen gehaald voor nieuwe banden. Hamilton is vervolgens dusdanig snel dat hij de race mogelijk nog kan winnen.

Maar dat is buiten tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso gerekend. De ervaren Spanjaard laat zich niet zomaar passeren door de Mercedes-rijder en zorgt ervoor dat Hamilton, nadat hij de Alpine dan eindelijk voorbij is, te laat bij de mannen vooraan komt om nog voor de zege te kunnen gaan.

Esteban Ocon grijpt in Hongarije zijn eerste F1-overwinning door nipt voor Sebastian Vettel en Lewis Hamilton te finishen. Een diskwalificatie voor Vettel, die na de race te weinig brandstof in de auto had om een monster van te kunnen nemen, promoveerde de Brit nog naar de tweede plaats en bezorgde Carlos Sainz de laatste podiumplek. Verstappen kwam door alle schade niet verder dan de tiende plaats, wat door de straf voor Vettel een negende plek werd. Zo verloren Verstappen en Red Bull bij het ingaan van de zomerstop de leiding in de beide kampioenschappen. Bij de coureurs is het verschil acht punten, bij de constructeurs twaalf.

Lewis Hamilton: 195

Max Verstappen: 187

Mercedes: 303

Red Bull Racing: 291

Max Verstappen loopt veel schade op bij een incident in de eerste bocht. Foto: Jerry Andre / Motorsport Images