De titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton tot dusver (deel 1)

Ronde 1: Grand Prix van Bahrein

Een tegenvallende seizoensstart was de laatste jaren zo’n beetje het handelsmerk van Red Bull geworden, maar in Bahrein kent het team uit Milton Keynes zowaar een vliegende start. Max Verstappen rijdt in alle drie de vrije trainingen de snelste tijd en verovert op zaterdag de pole-positie. Maar dan de race. Mercedes verrast door Lewis Hamilton vroeg naar binnen te halen voor zijn eerste pitstop, waarmee Red Bull strategisch voor het blok wordt gezet. De voorsprong van Verstappen is te klein om hem een ronde later te laten stoppen en hem voor de Brit terug op de baan te brengen. Verstappen moet om zijn kansen op de overwinning levend te houden zijn eerste stint verlengen.

Dat heeft echter als voordeel dat hij zijn tweede pitstop eveneens later kan maken. Zodoende beschikt Verstappen tijdens de slotfase van de race over verser én zachter rubber dan Hamilton. Verstappen heeft na zijn laatste bezoek aan de pits een achterstand van acht seconden op Hamilton, maar weet dat gat in no-time dicht te rijden. Met nog vijf ronden te gaan meldt de Limburger zich aan de staart van de Mercedes en vier ronden voor het einde gaat Verstappen Hamilton buitenom in de vierde bocht voorbij. Maar hij komt daarbij buiten de baan en moet de positie daarom teruggeven. Verstappen weet er daarna niet nog eens langs te komen, waarmee de eerste race van 2021 een prooi is voor Hamilton.

Hamilton: 25

Verstappen: 18

Mercedes: 41

Red Bull Racing: 28

Max Verstappen feliciteert Lewis Hamilton na de race in Bahrein. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Ronde 2: Grand Prix van Emilia-Romagna

Max Verstappen rijdt aan het einde van de kwalificatie geen vlekkeloze ronde en moet de tweede race achter Lewis Hamilton en teamgenoot Sergio Perez van de derde plek beginnen. Op zondag heeft de Nederlander op een natte baan echter de beste start van de mannen vooraan. Hamilton en Verstappen stormen zij aan zij op de eerste bocht af. De Red Bull-coureur zit aan de binnenkant, eist de racelijn op en grijpt de leiding, terwijl Hamilton van de baan gaat en met zijn Mercedes over de hoge gele kerbstones stuitert.

De baan droogt langzaam maar zeker op en er wordt naar slicks gewisseld. Vervolgens gaat het faliekant mis bij Mercedes. Hamilton glijdt bij Tosa de grindbak in en tikt met de voorkant van zijn wagen tegen de baanafzetting. De Brit rijdt achteruit terug de baan op, maar moet vervolgens met een loshangende voorvleugel naar de pits. Kort daarna komen Valtteri Bottas en George Russell met elkaar in botsing, wanneer de Williams-coureur de Mercedes probeert in te halen aan het einde van het rechte stuk. Een zware crash is het resultaat, waarbij het gelukkig bij materiële schade blijft.

Na een code rood maakt Verstappen het nog even spannend door kort voor de rollende herstart een momentje te hebben bij Rivazza. De Nederlander weet zijn wagen echter net op tijd weer onder controle te krijgen en ziet de overwinning daarna niet meer in gevaar komen. Hamilton ligt negende bij de herstart en houdt de schade beperkt door zich terug te knokken naar de tweede plaats.

Lewis Hamilton: 44

Max Verstappen: 43

Mercedes: 60

Red Bull Racing: 53

Max Verstappen en Lewis Hamilton bij de eerste bocht in Imola. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ronde 3: Grand Prix van Portugal

Niet Lewis Hamilton of Max Verstappen gaat er zaterdag met de pole vandoor, maar Valtteri Bottas. De Fin blijft Hamilton en Verstappen voor bij de start, alvorens de safety car naar buiten komt voor een ongelukkig momentje tussen Alfa Romeo-collega's Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Wanneer het veld weer wordt losgelaten, weet Verstappen Hamilton te verschalken voor de tweede plek. Na elf ronden moet de Nederlander echter toezien hoe de regerend kampioen weer voor hem komt. “Ik ben gewoon een makkelijke prooi op de rechte stukken, ongelofelijk”, merkt Verstappen op over de radio. Hamilton gaat vervolgens naar de leiding door ook af te rekenen met Bottas.

Red Bull probeert Verstappen met een undercut voor Bottas te krijgen. Dat lukt, mede doordat de Fin een seconde langer stil staat in de pits dan de Nederlander. Bottas komt nog wel nipt voor Verstappen terug op de baan, maar de coureur uit Nastola weet op koude banden de aandringende Verstappen niet achter zich te houden en is na een paar bochten alsnog gezien . Verstappen komt vervolgens iets dichterbij aan Hamilton, maar die maakt met een reeks snelle ronden duidelijk dat de overwinning voor hem is. Meer dan een tweede plaats zit er dus niet in voor de Limburger. Verstappen en Bottas gaan een paar ronden voor het einde nog wel een keer extra naar de pits om op vers rubber een gooi te doen naar de snelste raceronde. Verstappen zet een 1.19.849 neer, maar ziet zijn tijd geschrapt worden wegens track limits. Het extra WK-punt gaat zodoende naar Bottas, die rond ging in een 1.19.865.

Lewis Hamilton: 69

Max Verstappen: 61

Mercedes: 101

Red Bull Racing: 83

Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in gevecht op het circuit van Portimao. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Ronde 4: Grand Prix van Spanje

Hamilton pakt zijn honderdste pole-position in de Formule 1 door in de kwalificatie 0.036 seconde sneller te gaan dan Verstappen. De Nederlander heeft echter een ijzersterke start, kruipt meteen naar de achterkant van Hamilton en duikt er bij de eerste bocht aan de binnenkant langs. Door een miscommunicatie staat het team niet volledig klaar wanneer Verstappen zijn Red Bull de pits instuurt, met als gevolg dat zijn stop een seconde of twee langer duurt dan anders. Hamilton gaat voor een langere eerste stint. Nadat ook hij van banden is gewisseld, ligt de coureur uit Stevenage zes seconden achter Verstappen. Op een nieuwe set mediums heeft Hamilton het gat met Verstappen echter snel gedicht.

Het tweetal gaat als een touwtje over de Catalaanse omloop, maar dan wordt Hamilton nog een tweede keer naar de pits geroepen. Al snel heeft iedereen door dat Mercedes voor een herhaling van Hongarije 2019 gaat. Ook toen werd Hamilton tijdens de race naar een tweestopper overgezet, waarna hij op verse banden succesvol terug naar Verstappen wist te rijden en hem in de slotfase wist te passeren voor de winst. En net twee jaar geleden in Hongarije besluit Red Bull ook nu niet te reageren en Verstappen op de baan te houden. Hamilton valt door zijn pitstop terug naar de derde stek. “Je hebt 22 seconden goed te maken. We hebben het eerder gedaan”, schetst race-engineer Peter Bonnington de situatie voor Hamilton.

Hamilton gaat op zijn tweede set mediums als de brandweer en komt met nog veertien ronden te gaan aan de achterkant van Bottas. Eenmaal langs de Fin komt Hamilton met rasse schreden - soms wel twee seconden per ronde - dichterbij aan Verstappen. En zes ronden voor het einde is het erop en erover voor Hamilton, die de Red Bull-coureur aan de buitenkant van de eerste bocht passeert. Verstappen maakt daarna nog een pitstop, om naast de punten voor de tweede plaats ook het punt voor de snelste raceronde te pakken.

Naast de baan laait de strijd tussen Mercedes en Red Bull ondertussen ook op. Lewis Hamilton suggereert na de kwalificatie dat Red Bull met een 'bendy wing' rijdt, een achtervleugel die op de rechte stukken te ver doorbuigt, wat een aerodynamisch voordeel oplevert. De FIA laat de teams na de race in Spanje weten dat er vanaf de Franse Grand Prix met strengere tests wordt gewerkt om te kijken of de achtervleugel wel voldoende stijf is.

Lewis Hamilton: 94

Max Verstappen: 80

Mercedes: 141

Red Bull Racing: 112

Lewis Hamilton zegeviert op het circuit van Barcelona. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Ronde 5: Grand Prix van Monaco

Verstappen is nog nooit op het podium gefinisht in Monaco, een ban die dit jaar maar eens gebroken moet worden. In de kwalificatie op zaterdag is Charles Leclerc echter de snelste man, alvorens diezelfde Charles Leclerc voor een code rood zorgt door hard in de vangrail te crashen. Verstappen baalt stevig als in de tunnel een lichtpaneel rood begint te knipperen, hij leek namelijk op weg naar een nieuwe snelste tijd. Maar wanneer de Monegask zijn Ferrari op zondag naar de grid wil rijden, blijkt er een probleem te zijn met de linker aandrijfas, waardoor hij niet kan starten en Verstappen alsnog de voorste man is op de startopstelling.

Verstappen houdt de rest van het veld achter zich wanneer de rode lampen boven het rechte doven en staat de leiding alleen bij de pitstops even af. Het is een dominante en gezien de plek ook ietwat emotionele overwinning voor de Nederlander, die en passant de leiding grijpt in het wereldkampioenschap. Want Mercedes heeft een dramatische middag in het prinsdom. Hamilton heeft een serieuze 'off weekend' en wordt slechts zevende, na een dag eerder ook maar zevende te zijn geweest in de kwalificatie. Bottas ligt tweede wanneer hij een pitstop maakt en zijn rechter voorwiel muurvast blijkt te zitten, waardoor hij niet verder kan. Pas terug in de fabriek in Brackley weet het team het wiel met speciale apparatuur van de W12 te krijgen. Red Bull zal het allemaal een zorg zijn: het staat na Monaco in beide kampioenschappen bovenaan.

Max Verstappen: 105

Lewis Hamilton: 101

Red Bull Racing: 149

Mercedes 148

Max Verstappen wint voor het eerst de GP van Monaco. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Het tweede deel van onze terugblik op de eerste seizoenshelft verschijnt woensdag.