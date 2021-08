Vandaag 36 jaar geleden: De laatste Grand Prix van Nederland

De Grote Prijs van Nederland stond tussen 1948 en 1985 op de kalender en maakte vanaf 1952 deel uit van het wereldkampioenschap Formule 1. Tweemaal (in 1962 en 1976) werd op Circuit Zandvoort de Grand Prix van Europa verreden. De laatste race vond dus plaats in 1985. Sterren als Alain Prost, Niki Lauda en Ayrton Senna verschenen aan de start in de Nederlandse duinen. We blikken terug op de laatste Dutch Grand Prix.

Grote namen aan kop van het veld

Een GP-weekend in Nederland kan natuurlijk niet van een regenbui gespaard blijven. De natte zaterdag zorgde ervoor dat de startopstelling bepaald werd op basis van de uitslag van de vrije trainingen van de vrijdag. Zo kreeg Nelson Piquet de pole-position in handen, met naast zich Keke Rosberg en daarachter Alain Prost en Ayrton Senna. De overige namen uit de top tien? Teo Fabi, Patrick Tambay, Nigel Mansell, de Belg Thierry Boutsen, Marc Surer en Niki Lauda. Ferrari-mannen Michele Alboreto en Stefan Johansson vonden we terug als zestiende en zeventiende. Helemaal achteraan stond een Nederlander: Huub Rothengatter.

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault, zit in de auto van teamgenoot Elio de Angelis Foto: LAT Images

De zondag vond plaats onder droge omstandigheden, tot opluchting van bandenleverancier Goodyear. Het regenrubber was namelijk niet van geweldige kwaliteit, zo bleek tijdens de natte trainingen op zaterdag. Polesitter Piquet vergaloppeerde zich bij de start en liet zijn Brabham afslaan. Met behulp van wat duwende marshals kon hij achter het veld aansluiten. Ook Boutsen kwam hortend en stotend weg en zakte een eind terug. Vooraan profiteerde Rosberg, gevolgd door Senna, Prost en de verrassende Fabi. Lauda was al opgeklommen tot de zesde plaats door in de mêlee voor hem de juiste lijnen te kiezen.

Fabi trok zich weinig aan van de voor hem ietwat onbekende situatie in de kop van het veld en passeerde Prost met een mooie uitremactie in de Tarzanbocht. Lauda ontdeed zich snel van Surer en ging eveneens op jacht naar de Fransman. De eerste ronde leverde nog meer spektakel op: beide Alfa Romeo’s bliezen hun turbo op en Pierluigi Martini vloog van de baan in zijn Minardi. Prost nam een aantal ronden later de plek van Fabi weer over terwijl de Ferrari’s zich snel een weg naar voren baanden. In de tiende ronde reed Alboreto voor teamgenoot Johansson op de negende plaats, maar de Zweed moest niet veel later opgeven met een opgeblazen motor.

Veel problemen in de kop van het veld

De twee McLarens openden de jacht op Senna, die op zijn beurt het gat richting leider Rosberg verkleinde tot een handvol seconden. De zachte banden van Rosberg hadden de beste tijd gehad, maar dat was ook het geval voor de Renault-motor in de Lotus van Senna. Plotseling verloor de Braziliaan snelheid en zag Prost en Lauda voorbij komen, waarna de Franse krachtbron plotseling weer op vol vermogen ging draaien. Ook voor de sterk rijdende Fabi ging het fout: een probleem met een achterwiel zorgde ervoor dat hij moest opgeven en een mooie puntenklassering op zijn buik kon schrijven.

In ronde 21 nam Prost de leiding over van Rosberg toen de Honda-motor van de Fin het begaf. Lauda dook niet veel later de pits in voor nieuwe banden omdat Senna de druk begon op te voeren. Zo leidde Prost voor Senna, met de verrassende Renaults van Warwick en Tambay daarachter nadat ze allebei Mansell passeerden. Jammer genoeg voor het Franse team viel het tweetal binnen vijf ronden uit: Tambay met een transmissieprobleem en Warwick met een versnellingsbakprobleem. Geruchten in de paddock meldden dat de twee met heel weinig brandstof reden om indruk te maken op de bazen in het hoofdkwartier en de finish sowieso niet hadden gehaald.

Alain Prost voor Niki Lauda, allebei in een McLaren MP4/2B TAG Porsche Foto: LAT Images

Hevige strijd om de prijzen

Na de pitstops van Senna en Mansell leidde Prost met een gezonde voorsprong, voor de sterk opgekomen Alboreto. Lauda was echter bezig aan een goede opmars na zijn stop en lag na een inhaalactie op Surer al derde. Ook Senna profiteerde van de nieuwe banden, de undercut was in die tijd al een bekend fenomeen. McLaren wachtte niet veel langer om Prost binnen te halen, maar het Britse team maakte er een zootje van en verknalde de pitstop. Zo kwamen Lauda en Senna voorbij, met Prost liefst tien seconden achter de Lotus. De Angelis en Surer volgden de Fransman terwijl ook Alboreto na zijn stop weer aan een inhaalslag kon beginnen.

Senna verloor flink wat tijd toen hij Martin Brundle op een ronde moest zetten en zag Prost snel naderbij komen. Nadat het strijdende tweetal de Tyrrell gepasseerd had, kon Senna zijn Franse rivaal niet langer achter zich houden. De ontketende Prost ging op jacht naar zijn leidende teamgenoot en verkleinde het gat zienderogen. Met nog acht ronden te gaan zat hij op de staart van de leider en de fans werden in de slotfase getrakteerd op een zinderend duel. De Oostenrijker haalde alles uit de kast om zijn jonge teamgenoot achter zich te houden. Senna en Alboreto waren in eenzelfde duel verwikkeld in de strijd om de laatste podiumplaats. Uiteindelijk kwam het in beide gevallen niet tot een geslaagde inhaalactie, waardoor Niki Lauda zijn 25e overwinning boekte. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Jim Clark, slechts twee zeges verwijderd van het toenmalige record van Jackie Stewart. Prost en Senna mochten eveneens naar het podium, voor Alboreto, De Angelis en Mansell met het laatste punt.

Alain Prost nam de leiding in het kampioenschap over, al was het gat slechts drie punten. Zijn voornaamste rivaal Alboreto scoorde na de Nederlandse ronde geen enkel punt meer waardoor Prost onbedreigd naar de titel kon rijden.

Op 5 september is de Formule 1 eindelijk weer terug in Nederland. Hopelijk wordt het dan opnieuw een groot spektakel.