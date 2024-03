Een jaar geleden begonnen de Formule 1-coureurs hun seizoen ook al in Bahrein. De rijders reisden vol goede moed naar de golfstaat af, waar toen al met jaloerse blikken naar Red Bull Racing werd gekeken. De Oostenrijkse renstal bouwde een meesterwerk en ook in de eerste Grand Prix van het jaar was het vertoon van macht groot.

Max Verstappen mocht vanaf pole beginnen, voor teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen begon foutloos aan de Grand Prix, achter hem veranderde wel wat. Leclerc pikte namelijk het tweede plekje van Pérez. Heel lang kon de Monegask niet van de tweede plek genieten, want ook Pérez was in de Red Bull te snel. De Mexicaan verschalkte zijn concurrent in de eerste bocht en liep al snel weg bij de Ferrari. De twee Red Bulls waren simpelweg te rap en gaven het hele veld het nakijken.

Achter de Red Bulls en Leclerc stal Fernando Alonso de show. De Spanjaard reed zijn eerste race voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin Racing, verloor nog terrein bij de start, maar pakte daarna de spotlights. De duels met de Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton staan nog bij veel fans op het netvlies gebrand, want er werd op het scherp van de snede gevochten. Telkens passeerde Alonso zijn tegenstander op een schitterende manier. Nadat Leclercs auto het begaf, was er wat moois mogelijk voor Alonso, want P3 lag voor het grijpen.

De enige coureur die de routinier nog scheidde van een podium, was landgenoot Carlos Sainz. Tot ieders verwachting in had Aston Martin een dusdanig sterke wagen gebouwd en in handen van Alonso was zilverwerk dus mogelijk. Alonso snoepte elke ronde wat van de voorsprong van Sainz af en zette de Ferrari-coureur flink onder druk. Nadat Sainz in bocht tien een matige exit had, kon Alonso toeslaan en pakte verrassend het laatste podiumplaatsje mee.

En ja, het speelde zich allemaal ver achter Red Bull en dan met name Verstappen af. De Limburger had de hele race de touwtjes stevig in handen en kwam eigenlijk geen enkel moment echt onder druk te staan. Pérez finishte op ongeveer twaalf seconden als tweede, terwijl Alonso op meer dan een halve minuut werd gereden. Het feestje op het podium was er voor laatstgenoemde niet minder om. De stunt was namelijk groot.

AlphaTauri-debuut De Vries

Ook voor Nyck de Vries was het een speciale Grand Prix, want hij debuteerde als fulltime-coureur in F1. Het werd een redelijk anonieme race. De Fries startte als negentiende, maar wist door een stabiele race af te leveren zich op te werken naar een veertiende plek.