Terug naar 2022: Verstappen wint F1-race Mexico glansrijk

Het hele 2022-weekend in Mexico was Red Bull-coureur Max Verstappen in goeden doen. De Nederlander was vanaf het moment dat hij in de RB18 stapte razendsnel, maar in de kwalificatie moest hij zich nog zorgen gaan maken. De Mercedessen - en zeker Lewis Hamilton - waren in Q1 en Q2 akelig dicht bij. Sterker nog, Hamilton en George Russell stonden na afloop van de tweede kwalificatiesessie voor Verstappen. Zoals wel vaker stelde Verstappen in Q3 orde op zaken en sloeg genadeloos hard toe. Met een rondetijd van 1.17.7 kon helemaal niemand aan hem tippen. Russell kwam het dichtste bij, al was het gat met drie tienden op de korte Mexicaanse baan gigantisch. Op basis daarvan zou je denken dat het een makkelijke race ging worden, maar niets bleek minder waar.

Bij de start was het nog even billenknijpen, want op het lange rechte stuk konden de Mercedes-mannen in de slipstream duiken en probeerden langs de Red Bull van Verstappen te geraken. Daarin slaagden ze niet en met name Hamilton kon lange tijd het tempo van de Nederlander volgen. Na de serie pitstops was het echter een ander verhaal en zagen we een knap staaltje bandenmanagement van Verstappen.

Red Bull koos er namelijk voor om de toen nog 25-jarige coureur tijdens de stop van een nieuwe set mediums te voorzien. Een gewaagde keuze, want na 26 van de 71 rondjes werden die banden er al onder gezet. Hamilton nam vier ronden daarna een behoudendere keuze en ging voor de hards. Op papier leek de Brit daarmee in het voordeel te zijn, want die banden slijten immers minder hard.

Dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie was op het Autódromo Hermanos Rodríguez maar weer eens het geval. Verstappen liet aan alle concurrenten zien hoe de banden heel te houden én een goede pace neer te zetten. Uiteindelijk bouwde de Nederlander een voorsprong uit van veertien seconden op Hamilton. Voor een uitzinnig thuispubliek maakte Sergio Perez het feest compleet, want hij kwam als derde over de streep.