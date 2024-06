Terug naar 1973: het debuut van de safety car in de Formule 1

Veiligheid is een kopzorg in het begin van de jaren zeventig. De technologie in de Formule 1 ontwikkelt zich razendsnel en dat maakte de F1-wagens steeds sneller. Ernstige ongevallen kunnen niet uitblijven en vinden met de regelmaat van de klok plaats: Jo Schlesser, Gerhard Mitter, Piers Courage, Jochen Rindt en Roger Williamson komen om het leven tijdens een Grand Prix-weekend, terwijl populaire F1-coureurs als Jim Clark en Jo Siffert, de dood vinden in races die buiten het officiële WK om worden gehouden.

Als de veertiende krachtmeting van het vijftien races tellende Formule 1-seizoen van 1973 op het kletsnatte Canadese circuit Mosport Park moet worden verreden, krabt de lokale wedstrijdleiding zich eens stevig achter de oren en stelt zichzelf de vraag: hoe gaan we de veiligheid garanderen? De Canadezen besluiten een safety car te regelen. In Noord-Amerika wordt die neutralisatie-auto een pace car genoemd en eigenlijk is het er een heel normaal verschijnsel. Al tijdens de Indianapolis 500 van 1911 (!) wordt een voertuig gebruikt om het veld in toom te houden na een incident.

Start GP Canada 1973

Op Mosport Park staat een knalgele Porsche 914 klaar om bij calamiteiten de baan op te gaan en als Jody Scheckter en François Cevert (die twee weken later op Watkins Glen zou verongelukken) elkaar in de wielen rijden, wordt de wagen ook daadwerkelijk het asfalt op gestuurd.

Nederlandse safety car-coureur

De compleet verraste oud-coureur Eppie Wietzes mag de 914 de baan oprijden. Wietzes, een Canadees van Drentse komaf, posteert de Duitse sportwagen pontificaal voor de Iso-Marlboro van een nietsvermoedende Howden Ganley. De Nieuw-Zeelander, een prima middenmoter, maar zeker geen hoogvlieger, rijdt op dat moment op P8.

Het leidende zevental kan doorrijden en als zij achteraan in de safety car-rij aansluiten, hebben ze een rondje voorsprong op de rest van het veld. Jean-Pierre Beltoise, Peter Revson, Jackie Oliver, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Jean-Pierre Jarier en Chris Amon hebben plots geen last van de concurrentie meer, door de miskleun van Wietzes. Om de verwarring nog groter te maken begint het steeds droger te worden, waarop de coureurs besluiten en masse naar binnen te rijden.

In de veel te kleine pitstraat van Mosport mag het eigenlijk al een wonder heten dat er zich geen rare incidenten voordoen, al probeert de wedstrijdleiding nog een tweede duit in het zakje te doen. Men heeft geen idee wie nou precies waar rijdt en tot overmaat van ramp blijft Ganley bijzonder lang doorrijden – heeft hij zijn ronde achterstand ingelopen, zelf een rondje voorsprong of is het bevoordeelde zevental de Nieuw-Zeelander nog voorgebleven?

Wie rijdt waar?

Als de safety car weer naar binnen komt en de race wordt vervolgd, gebeurt er op het uitvallen van Lauda en Jarier na niet veel bijzonders. Het zwartwit-geblokt wordt zoals gepland na tachtig ronden gezwaaid, maar voor wie? Lotus-eigenaar Colin Chapman weet het wel: volgens de Brit heeft zijn sterrijder, regerend kampioen Emerson Fittipaldi, de wedstrijd op zijn naam geschreven. De finisher is het er niet mee eens: hij zwaait de vlag op het moment dat Ganley passeert.

De derde wagen achter Ganley wordt bestuurd door Revson, een Amerikaanse charmeur die zijn stappen in de autosport mede dankzij het fortuin van het familiebedrijf (cosmeticaproducent Revlon) heeft weten te zetten. De Canadese wedstrijdleider heeft uren nodig om de McLaren-coureur zijn tweede Grand Prix-zege te presenteren: Ganley heeft volgens de officiële rondentabel twee pitstops gemaakt en is zodoende als zesde geklasseerd.

Peter Revson, McLaren Foto door: David Phipps

Heibel in de tent bij Iso-Marlboro, waar iedereen bij hoog en bij laag beweert dat Ganley slechts eenmaal binnen is geweest en door het lange wachten en de vrije pitstraat zijn ronde achterstand in heeft weten te lopen. Op Mosport heeft men lak aan de argumenten van Ganleys team: Revson wint, punt uit. Fittipaldi mag de trofee voor P2 mee naar huis nemen, Oliver krijgt de derde plaats toegewezen.

Pas twintig jaar later zou de safety car haar tweede optreden maken in de Formule 1, ditmaal zonder het drama waarmee ze debuteerde. Tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 1993 maakt het voertuig wederom haar opwachting, nadat er in het voorgaande seizoen al enkele malen met de safety car is getest. Sindsdien is de wagen niet meer weg te denken uit de F1-paddock en nooit meer zo discutabel geweest als die ene zondag in 1973.

Dit artikel verscheen eerder, op 23 september 2017, in originele vorm op GPUpdate.net.