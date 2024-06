Terug naar dominantie Red Bull Racing?

Waar de afgelopen Grands Prix de strijd om de overwinning pas richting het einde van de race werd beslecht, zijn de voortekenen voor de Grand Prix in Spanje anders. Red Bull Racing reist als torenhoge favoriet naar Barcelona af, want onder normale omstandigheden past het circuit perfect bij de RB20. De auto heeft grote moeite met de hobbels, agressieve kerbs en scherpe langzame bochten, en die ontbreken op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Red Bull tempert de verwachtingen nog enigszins. De Oostenrijkse renstal is vol vertrouwen, maar denkt ook dat de concurrentie dichterbij gaat zitten dan de meeste mensen denken. De concurrentie is er juist van overtuigd dat de regerend constructeurskampioenschap kan domineren. Kan, want Lando Norris maakt er geen geheim van dat hij weer wil winnen. Ook zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri denkt dat hij niet kansloos is op Spaanse bodem.

Met deze gegevens in het achterhoofd is de favoriet meer dan duidelijk: Max Verstappen. De Nederlander staat bovenaan de lijstjes. Norris staat er volgens de bookmakers op gepaste afstand achter, terwijl Charles Leclerc ook in de top-drie staat. Laatstgenoemde heeft met Ferrari wat recht te zetten na het dramatische weekend in Canada, dus hij is erop gebrand om goed voor de dag te komen.

Pérez moet het laten zien

De schijnwerpers zijn in Spanje opnieuw op Sergio Pérez gericht. In de eerste races van het seizoen deed de Mexicaan goed mee voor de podiumplekken, maar na de GP in Miami is het rap bergafwaarts gegaan. Een achtste plek in Imola werd opgevolgd door twee dramatische uitvalbeurten in Monaco en Canada. Het leverde hem een lading kritiek op.

Het is niet voor de eerste keer dat Pérez na een goede seizoensstart het af laat weten. Vorig seizoen dacht hij na de openingsfase zelfs hardop aan de titel, maar daarna viel die droom in duigen. In vergelijking met afgelopen jaar is de reeks waar de 34-jarige coureur nu mee bezig is nog een tandje slechter, dus er moet een kentering plaatsvinden. Pérez heeft het geluk dat hij na de race in Monaco zijn handtekening zette onder een nieuw contract, dus zijn toekomst is zo goed als zeker bij Red Bull, maar er moet echt uit een ander vaatje getapt worden. Voor hem was daarom het weekend rust tussen Canada en Spanje welkom. Hij is samen met zijn team alles gaan analyseren om zo te ontcijferen wat de oorzaak van de teleurstellende reeks is.

Sergio Pérez moet zich in Spanje revancheren. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Kijkend naar de resultaten van de Red Bull-coureur op het circuit van Barcelona zien we dat er aardige resultaten zijn geboekt. Er staat bijvoorbeeld een podiumplaats achter zijn naam, behaald in 2022. Destijds werd hij tweede, achter winnaar Verstappen. In de overige twaalf pogingen werden er negen keer punten gescoord. Tel daarbij op dat hij op Spaanse bodem slecht een keer de finish niet zag en er is genoeg reden tot optimisme. Hij heeft echter wel wat werk aan de winkel, aangezien hij een gridstraf van drie plaatsen heeft overgehouden aan de GP van Canada. Kan Pérez de criticasters de mond snoeren en weer op het podium terechtkomen?

Doet Mercedes weer mee?

Sinds de invoering van de grondeffect-regels is Mercedes geen titelkandidaat meer geweest. Dat doet pijn bij de Duitse renstal, die daarvoor juist de dominante periode in F1 beleefde. Steeds maar weer probeert het team met verrassende onderdelen op de proppen te komen om zo het gat te dichten richting vooral Red Bull, maar keer op keer werkt het niet.

In Canada kwam Mercedes ineens bovendrijven. George Russell greep op zaterdag verrassend de pole, waarna hij in de openingsfase van de GP aan de leiding reed. Uiteindelijk verloor hij de leiding en moest hij genoegen nemen met een P2, maar het laat wel zien dat het team onder leiding van Toto Wolff de weg omhoog heeft gevonden.

Mercedes kan bogen op een uitstekend track record in de GP van Spanje. Sinds 2014 staat er elke keer dat er in Barcelona geracet werd een coureur namens de veelvoudig constructeurskampioen op het podium, op 2016 na. Een nieuwe podiumplaats zal iedereen bij de formatie uit Brackley moed geven voor de toekomst, want dan weet men of de ontwikkelingsrichting met de W15 de juiste is.