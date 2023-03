Nyck de Vries kon de tijd op het asfalt van het Jeddah Corniche Circuit goed gebruiken als de enige rijder die voor dit raceweekend nog nooit op de omloop had geracet. Een probleem met de power unit, dat vlak voor de derde training werd ontdekt, schopte de plannen van de 28-jarige coureur dan ook in de war. De krachtbron moest gewisseld worden, waardoor hij de hele derde oefensessie moest uitzitten. "Dat hebben we uit voorzorg gedaan, want we wisten op dat moment niet precies wat er gaande was", verklaart De Vries de motorwissel, om eraan toe te voegen dat hij de onderdelen later waarschijnlijk wel weer kan gebruiken.

Het zorgde er tegelijkertijd wel voor dat De Vries met een achterstand aan de kwalificatie begon. De problemen van de Nederlander werden vervolgens nog wat vergroot toen hij in zijn eerste ronde van de kwalificatie achterstevoren ging bij het aanremmen van de eerste bocht. "Ik was denk ik gewoon een beetje verrast door de remkracht die ik had", analyseert hij dat momentje. "Alles is anders op zaterdag: het gewicht van de auto, de remmen. Toch moet je blijven aanvallen, want je komt er nooit als je al conservatief begint. Je moet er dus gewoon op vertrouwen dat het mogelijk is en ik kwam er snel achter dat ik iets te ver ging."

Teleurgesteld na rommelige dag

Na het inleveren van zijn eerste set banden kreeg De Vries de kans om zich te revancheren met een nieuwe set softs. Zijn eerste getimede ronde bleek een opmaat naar een tweede poging, waarmee hij op zijn minst in de buurt van de tijd van teamgenoot Yuki Tsunoda leek te komen. Dat lukte uiteindelijk niet, want De Vries gaf met zijn laatste poging drie tienden toe op zijn Japanse teamgenoot bij AlphaTauri. Dat wijt hij aan een niet voldoende opgeladen batterij. "Ik had op gelijke hoogte met hem moeten staan, want ik heb ongeveer tweeënhalve tiende verloren op de laatste twee rechte stukken. We hebben de batterij om een nog onduidelijke reden niet helemaal opgeladen, dus ik heb behoorlijk wat verloren", vertelt hij.

Het gevolg is dat De Vries zich tevreden moet stellen met de achttiende startpositie. Teamgenoot Tsunoda haalde Q2 overigens ook niet, hij strandde op 0.010 seconde op de zestiende stek. "Al met al was het een heel rommelige dag en we zijn absoluut met een achterstand begonnen", analyseert hij de zaterdag in Jeddah. Van tevredenheid is dus geen sprake, want het gevoel overheerst dat er meer in had gezeten. Toch weet De Vries ook nog een lichtpuntje aan te halen. "Ik ben teleurgesteld dat we de kans onbenut hebben gelaten om Q2 te halen, want ik denk dat we vandaag heel dichtbij zaten. Het is teleurstellend dat het niet gelukt is, maar tegelijkertijd deden we ondanks alles wel goed mee."

Video: De Vries gaat achterstevoren tijdens eerste ronde in Q1