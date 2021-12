Tekent Red Bull protest aan tegen Mercedes? "Vertrouwen eerst op FIA"

Met nog één race voor de boeg zijn beide wereldtitels nog te vergeven. Max Verstappen en Lewis Hamilton staan in punten gelijk in het rijderskampioenschap, terwijl Red Bull bij de constructeurs een kloof van 28 punten moet dichten. Dat laatste heeft met enkele onfortuinlijke momenten te maken, met povere optredens van Sergio Perez, maar ook zeer zeker met de recente snelheid van Mercedes. Zo stond er in Brazilië - waar Hamilton in twee races van P20 naar de zege reed - geen enkele maat op de formatie van Toto Wolff en wist Mercedes ook te zegevieren in Qatar en Saudi-Arabië.

Voor het recente momentum is er vooral naar de verse motor gewezen, maar Red Bull denkt dat er iets meer aan de hand is. In Brazilië en Qatar ging veelvuldig over de doorbuigende achtervleugel van Mercedes, waarna de FIA aanvullende checks heeft ingevoerd. Het is volgens Red Bull een stap in de goede richting, al heeft Jos Verstappen nadien nog altijd zijn onvrede geuit en zinspeelde Horner ook al op een protest tijdens de slotrace. Het heeft enige vrees opgeleverd dat de titelstrijd achter de groene tafel wordt beslist, al verduidelijkt Horner op vrijdag dat zo'n slepende zaak niet plan A is.

"Of we in protest gaan?", herhaalt Horner de vraag nog maar eens tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. "We hebben onze bezwaren een paar races geleden al kenbaar gemaakt bij de FIA, of in ieder geval aangegeven waar wij ontevreden over zijn. De FIA heeft daarna striktere tests ingevoerd en volgens mij zijn er bij de auto van onze concurrent ook wel wat dingen aangepast. Het belangrijkste is dat we een gelijkwaardig speelveld hebben voor de finale en hopelijk hebben we dat nu. We vertrouwen er in ieder geval op dat de FIA daar scherp op toeziet."

Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan. "Deze sport is ongelooflijk complex", weet ook Horner. "In deze sport zien we dat er buitengewoon veel talent is dat het reglement op verschillende manieren kan interpreteren. Dat is natuurlijk een deel van de aantrekkingskracht van de Formule 1, maar maakt het ook ingewikkeld. Maar goed, in eerste instantie vertrouwen we volledig op de FIA en op de manier waarop zij dingen controleren. Hopelijk is dat inmiddels op orde met de controles en de instrumenten die ze momenteel ter beschikking hebben."

