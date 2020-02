De technologische aanpassingen die Haas met de VF-20 doorvoert

Het eerste wat opvalt aan de nieuwe wagen van de Amerikaanse equipe is de kleurencombinatie. De livery die deed denken aan de John Player Special Lotus uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw is ingeruild voor meer een met meer wit en rood. De VF-20 oogt daardoor al heel anders dan zijn voorganger, maar de verschillen houden daar zeker niet op. Een andere lik verf verandert namelijk niets aan de prestaties en juist op dat vlak wil Haas dit seizoen scoren. Teameigenaar Gene Haas hoopt op een terugkeer naar de sterke vorm van 2018.

Het team heeft voor het ontwerp van de nieuwe wagen inspiratie geput uit de Ferrari van het laatste seizoen. De voorkant en het gedeelte waar de motor zich bevindt vertoont veel gelijkenissen met de SF90. Het onderstreept de band die Haas als klantenteam heeft met de renstal uit Maranello. Aan het eind van 2019 testte Haas al een voorvleugel waarvan het concept was afgekeken bij Ferrari, om zo de problemen van de bandenwindow op te lossen. Na meerdere mislukte upgrades kregen coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen twee verschillende specificaties van de wagen om te vergelijken waar het mis is gegaan. De voorvleugel speelde daar waarschijnlijk een grote rol in.

Het lijkt erop dat het nieuwe ontwerp van de vleugel een stap in de goede richting is, wat de reden is dat Haas de VF-20 met een op Ferrari geïnspireerde voorkant heeft uitgerust. Hoewel ook dat team eigen hobbels moest overwinnen, was de SF90 alsnog goed genoeg voor meerdere zeges en pole-positions. Het verschil tussen de rode snelheidsduivels en de zwart-gouden middenvelders was dan ook groot.

Haas F1 Team VF-20 Foto: Haas F1 Team

Met de aangepaste vorm kan de voorvleugel de luchtstromen beter om de wagen heen buigen. De endplates hebben nu een vierkante inkeping in de bovenste rand, wat hierbij moet helpen. Onder andere de onderste plaat lijkt meer op wat Ferrari introduceerde tijdens de Franse Grand Prix. De vin is eveneens kleiner gemaakt om de luchtweerstand te verkleinen. Haas volgde het Italiaanse topteam ook met een ander concept: de twee 'neusgaten' aan de voorkant voor meer downforce.

Onder de neus is ook een en ander veranderd om de wervelingen die de voorste uiteinden creëren naar de buitenkant van de bargeboards af te buigen. De S-duct blijft aanwezig op de wagen, wat voorkomt dat de luchtlagen onder de neus van elkaar loskomen en bovenop het chassis weer naar buiten stuw voor betere prestaties. De body van de VF-20 is ook iets slanker geworden in het gedeelte waar de Ferrari-krachtbron zich bevindt. Het resultaat is een betere aerodynamische efficiëntie van de auto, een verlaagd zwaartepunt en vermindering van inlaatverstoppingen van de onderdelen van de ophanging.

Haas F1 team VF-20 Foto: Haas F1 Team

De spiegels van de nieuwe Haas zijn, door een iets veranderde regel, een klein beetje anders gepositioneerd en de bevestiging daarvan is nu aerodynamischer ontworpen om de drag te verminderen. De lucht moet meer over de bovenkant heen gaan en de turbulentie die de spiegels creëren blijft tot een kleiner gebied beperkt om de drag te minimaliseren. Daarnaast heeft Haas de 'turning vanes' en bargeboards die sinds Hockenheim op de wagen zitten iets aangepast, met extra kleine kartelingen en winglets voor een agressievere poging om de lucht om de sidepod te krijgen. Ook de vloer heeft extra kartelingen en vinnen gekregen voor een betere outwash om de achterbanden.

De luchtinlaat boven het hoofd van de coureur is ook anders, met een vorm die meer op een driehoek lijkt en gekopieerd is van Ferrari. Daaronder zit nu een tweede opening richting de powertrain. De achtervleugel heeft endplates die we vorig jaar ook gezien hebben bij Haas, met de gedraaide stroken voor meer mogelijkheden waarop de endplates gebruikt kunnen worden. Die stroken kunnen niet alleen helpen om de achtervleugel open te breken, maar ook om de lagedrukzone achter de auto te verbeteren en zo de zuigkracht van de achtervleugel en de diffuser te verbeteren. Voor de rest zijn de elementen van de achtervleugel redelijk conventioneel en hebben ze weinig krommingen. Ze zijn aan de auto opgehangen met de gebruikelijke zwanenhals.

Tot slot geeft de vorm van de uitlaten mogelijk aanwijzingen over hoe het ontwerp waar Ferrari voor heeft gekozen. Haas gaf de voorkeur aan een grotere uitlaat met een kleinere wastegate er vlak boven. Ferrari koos in Abu Dhabi vorig jaar voor een dubbele wastegate, vermoedelijk om lucht tegen de onderkant van de achtervleugel te blazen. Het lijkt er alleen op dat de op elkaar gestapelde pijpen bij de VF-20 aanwezig blijven.