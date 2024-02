Technisch directeur Red Bull: Oppassen dat we sterke punten niet afvlakken voor RB20

Red Bull Racing heeft een uniek Formule 1-seizoen achter de rug met de RB19. Max Verstappen wist de creatie uit Milton Keynes in het voorbije kalenderjaar negentien maal naar de overwinning te sturen terwijl Sergio Perez twee keer zegevierde. Het betekent dat Red Bull Racing - net als McLaren in 1988 - slechts tegen één nederlaag in het hele jaar is aangelopen, waarbij natuurlijk ook nog moet opgemerkt dat een seizoen tegenwoordig veel meer wedstrijden kent.

Waar McLaren in 1988 in Monza naast de overwinning greep, volgde dat moment voor Red Bull juist onder het kunstlicht in Singapore. Verstappen heeft nadien uitgelegd dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt met de afstelling van de auto, maar voegde er ook aan toe dat stratencircuits sowieso niet goed bij de RB19 pasten. De schaarse minpunten van een verder ijzersterke auto - langzame bochten, hobbels en het aanvallen van kerbstones - zijn in Singapore aan het licht gekomen. Het aanpakken daarvan staat volgens Verstappen op de agenda, al benadrukt technisch directeur Pierre Waché dat eventuele veranderingen niet ten koste moeten gaan van de sterke punten. Zo is de RB19 verder zeer allround gebleken met een flink doorontwikkelde vloer en een aerodynamisch efficiënt ontwerp.

F1-doorontwikkeling is balanceren op een dunne lijn

"Het team heeft nog wel enkele zwakke plekken in de RB19 gevonden, al is ons perspectief misschien iets anders dan dat van Max. Max is natuurlijk een coureur en voelt dingen anders, al heeft hij het alsnog wel aardig goed samengevat", zo laat Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. "Langzame bochten vormen absoluut één van onze verbeterpunten voor de nieuwe auto. In bochten van negentig graden zijn we vorig jaar niet het beste team gebleken, zoals ook wel te zien was tijdens de kwalificaties in Baku en Singapore. De manier waarop we over de kerbstones en de hobbels gingen, was ook niet perfect. Die dingen moeten we idealiter verbeteren", aldus de technisch directeur.

Het brengt de Fransman tot de kern: het één mag niet ten koste gaan van het ander. "In onze business is geen enkele aanpassing gratis." Waché bedoelt er niet mee dat alle veranderingen geld kosten onder het budgetplafond, maar wel dat alle delen van een Formule 1-auto nauw met elkaar samenhangen en dat aanpassingen ongewenste implicaties kunnen hebben. "Je kunt de potentie van één onderdeel wel vergroten, maar vaak heeft die ene aanpassing ook grote invloed op andere delen van de auto. We moeten dus erg voorzichtig zijn, vooral voorzichtig zijn om niet kapot te maken wat we met de RB19 aan sterke punten hadden. Precies die balans proberen we te vinden: de zwakke plekken aanpakken zonder onze sterke punten af te vlakken voor de RB20."

