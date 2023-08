Adrian Newey speelt al jarenlang een sleutelrol in de successen van Red Bull Racing. Van zijn hand kwamen de RB6, RB7, RB8 en RB9 waarmee Sebastian Vettel zich van 2010 tot en met 2013 vier keer op rij tot Formule 1-kampioen kroonde. De 64-jarige Brit staat bekend als de Chief Technical Officer van Red Bull, waar hij met de terugkeer van het grondeffect voor een dominante periode van de Oostenrijkse renstal heeft gezorgd. Max Verstappen veroverde in 2021 zijn eerste F1-titel, verdedigde die titel in 2022 en lijkt nu hard op weg naar zijn derde. Hoewel Newey onlangs wel erkende dat het aftellen naar zijn pensioen is begonnen, blijft hij achter de schermen hard werken om constant met verbeteringen te komen voor de bolide van Verstappen en Sergio Perez.

Newey wordt alom geprezen, ook door Red Bulls technisch directeur Pierre Waché. Hij stelt dat de manier waarop Newey naar het grote geheel kijkt, het team helpt om het beste uit zichzelf te halen. "De structuur is gemaakt om mensen in het systeem te hebben die we vertrouwen, zowel op het circuit als in de fabriek, en om het werk te ontwikkelen op de manier zoals wij willen", zegt Waché tegen Motorsport.com. "Adrian gaat naar iedere afdeling die hij wil om met iedereen te praten en het systeem uit te dagen."

"Het is voor hem een kans om op sommige vlakken in te gaan op de kleine details, terwijl hij elders naar het totaalplaatje kijkt", voegt Waché toe. "Als je je werk doet en iemand aan je zijde hebt die je goed kent, dan kan het enorm voordelig zijn als je zo'n stap terug kan zetten. De intentie van iedereen in het team is om de auto sneller te maken, maar iedereen doet dat op een andere manier. De balans die we hebben, is denk ik best goed."

Niet alleen op dat vlak zorgt Newey volgens Waché voor sterke prestaties, ook heeft Newey concreet advies gegeven over het bouwen van een auto met het fenomeen grondeffect, dat vorig jaar werd geïntroduceerd dankzij een stevig pakket aan nieuwe technische regels. Newey beschikte over veel kennis over het grondeffect dankzij zijn studie aan de universiteit. Waché ontkent dat die kennis ervoor heeft gezorgd dat Red Bull weinig last had van porpoising - het hevige gestuiter van de bolides op rechte stukken - maar stelt wel dat de begeleiding op het gebied van de stijfheid van de vloer heeft geholpen. "Wat betreft het stuiteren niet, maar op andere vlakken wel", geeft Waché aan. "Hij heeft eerder wel dingen aangegeven met betrekking tot de stijfheid van de vloer en alles wat het moet zijn. Porpoising hadden we niet op geanticipeerd, maar het rijgedrag wel", aldus de technisch directeur.