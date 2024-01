Red Bull Racing heeft voor 2024 de uitdaging om de succesvolle campagne van het afgelopen jaar nog verder te verbeteren. Max Verstappen en Christian Horner hebben al laten weten dat het cijfermatig een hels karwei gaat worden. Ruimte voor verbetering is er volgens beide mannen wel, maar het wordt schier onmogelijk om dat in meer overwinningen, podia of WK-punten uit te drukken. De lat is in 2023 bijzonder hoog gelegd en daar komt bij dat de concurrentie, zo luidt de verwachting van Verstappen, wel iets dichterbij zal komen. Volgens de Nederlander schuift het veld vanzelf in elkaar naarmate het reglement langer stabiel blijft.

Teams leren van elkaar, hetgeen bij een rondje door de pitstraat ook blijkt. Van de drie verschillende sidepod designs die begin 2022 te zien waren - downwash bij Red Bull, inwash bij Ferrari en zeropod bij Mercedes - is eigenlijk alleen de eerstgenoemde stroming nog over. Teams kopiëren elkaar tot op zekere hoogte, hetgeen ook geldt voor de onderkant van de vloeren. Concurrenten hebben veelal de richting van Red Bull gevolgd, al geldt dat vooralsnog niet voor de ophangingskeuze. Enkel McLaren rijdt met een vergelijkbare ophanging, maar gevraagd of dat de recente opmars verklaart, grapt technisch directeur Pierre Waché namens Red Bull Racing: "Nou, vorig jaar hadden ze ook al een pull-rod voor en waren ze niet snel! Ferrari had vorig jaar juist een push-rod voor en was toen wel snel."

Kopiëren? "Het gaat niet zozeer om 'hoe', meer om 'waarom'"

Waché erkent dat de ophangingskeuze wel belangrijk is - waarover dit weekend een uitgebreide technische analyse op deze website - maar benadrukt dat het om het totaalplaatje gaat. Waché laat in gesprek met Motorsport.com weten dat kopiëren niet zozeer nadelig hoeft te zijn voor Red Bulls voorsprong, aangezien het om het gehele concept en de achterliggende kennis draait. Gevraagd of het voor andere teams haalbaar is om onder het budgetplafond te switchen naar de ophangingskeuze van Red Bull, reageert de technisch directeur: "Ik denk dat het wel mogelijk is om dat te kopiëren, maar zoals in iedere business ter wereld, en zeker in technische bedrijfstakken, geldt: de vraag 'hoe' is slechts één ding, het gaat vooral om de vraag 'waarom'."

"Als je die 'waarom-vraag' niet kunt beantwoorden, dan kun je kopiëren wat je wil, maar is het beter om te blijven doen wat je wel volledig begrijpt. Zelf kopiëren we natuurlijk ook dingen of laten we ons inspireren door wat we bij anderen zien", duidt Waché onder meer op enkele kleine aanpassingen aan de achterkant van de RB19 die van Williams zijn afgeleid. "Het is een beetje het idee van Darwin, maar dan in onze business. Je ziet ergens iets, je voegt er een eigen idee aan toe en zo probeer je het concept beter te maken. Maar iedere keer draait het om dingen begrijpen. Je kunt niet zomaar kopiëren om het kopiëren. Dat werkt niet. Je moet de kennis hebben en ook een groter doel voor ogen hebben waar je uiteindelijk naartoe wilt met de karakteristieken van de auto. Als hetgeen je kopieert niet bij het totaalplaatje past, dan brengt het je nergens."

Het sluit naadloos aan bij wat Verstappen in het afgelopen Formule 1-seizoen ook al heeft laten optekenen: het Red Bull-concept is met alle onderdelen op elkaar afgestemd, waardoor één aspect eruit pikken en kopiëren niet meteen het gewenste effect zal hebben. Het gehele concept kopiëren kan - mits het budgetplafond dat toelaat - in theorie wel, alleen daarvoor is de achterliggende kennis nodig die Waché benoemt.

Wat maakt Red Bull-auto goed? "Het is allemaal relatief"

Daarnaast benadrukt de technisch directeur van Red Bull dat het ene concept niet per se beter is dan het andere. Meerdere wegen kunnen naar Rome leiden en bovendien blijft de Formule 1 een relatieve sport. Gevraagd wat de RB19 in zijn optiek technisch tot zo'n goede auto maakt, laat de Fransman namelijk weten: "Alles is relatief. Je kunt exact dezelfde auto hebben als die wij in het afgelopen jaar hebben gehad, maar als de anderen het toen beter hadden gedaan, dan was die auto van ons ineens niet meer zo goed geweest. Maar wij hebben alles wel vrij aardig samengebracht. De auto had nog altijd een paar zwakke plekken, maar geen grote. De verhouding tussen downforce en drag was goed en de auto ging natuurlijk ook best aardig met de banden om, wat de race pace ten goede kwam", zegt Waché met gevoel voor understatement.

"Dominantie hangt altijd af van wat anderen doen. Misschien hebben andere teams wel fouten gemaakt bij de ontwikkeling van hun auto's. Kijk maar naar de ontwikkeling van McLaren, hoe zij in staat waren om na een slechte start alsnog dichterbij te komen. Je kunt stellen dat andere teams het niet op die manier voor elkaar hebben gekregen en daaraan zie je meteen het verschil. Als de anderen die stappen wel hadden gezet, dan had je mij de vraag over onze auto en dominantie niet eens gesteld", vervolgt Waché het gesprek met een lach. "Dominantie is altijd afhankelijk van wat de rest doet. Wij hebben het natuurlijk goed gedaan - en ik wil de anderen geen druk opleggen - maar wij hebben zelf ook nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering."