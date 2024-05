Technisch directeur Symonds na zeven jaar weg bij F1

In 2017 werd Pat Symonds onderdeel van de Formule 1-organisatie, waarbij hij als chief technical officer een belangrijke rol speelde in het vormen van de technische reglementen. Zo leverde hij een bijdrage aan de terugkeer van het grondeffect in 2022 en hield hij zich recentelijk bezig met de nieuwe technische regels voor 2026. Nu de regels omtrent het chassis zo goed als rond zijn en begin volgende maand naar buiten worden gebracht, lijkt Symonds te hebben besloten om afscheid te nemen van de F1-organisatie. Er is geen officiële aankondiging naar buiten gebracht, maar het personeel van F1 zou maandag op de hoogte zijn gesteld van zijn Symonds' vertrek, die meteen met gardening leave is gegaan.

Het afronden van de technische reglementen voor 2026 werd al langer gezien als een ideaal moment voor Symonds om zijn werkzaamheden voor de sport af te ronden. De 70-jarige Brit speelde enkele jaren geleden al met de gedachte om met pensioen te gaan, om precies te zijn na de introductie van de technische reglementen van 2022. Destijds besloot hij echter door te gaan om met de regels voor 2026 aan de slag te gaan. Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Symonds eruit gaat zien. Gezien zijn leeftijd is met pensioen gaan een serieuze optie, al lijkt hij door zijn gardening leave toch nog wel oren te hebben naar een avontuur elders in de sport.

Symonds deed ervaring op in diverse lagere raceklassen voordat hij begin jaren 80 met Toleman naar de Formule 1 kwam. Hij bleef dat team trouw tijdens de gedaanteverwisselingen naar eerst Benetton en later Renault. Bij het team speelde de engineer een belangrijke rol in de wereldtitels van Michael Schumacher in 1994 en 1995 en die van Fernando Alonso in 2005 en 2006. Na Crashgate verliet Symonds het team in 2009, om later aan de slag te gaan voor Virgin en Williams. In 2017 stapte hij dus over naar de organisatie van de Formule 1, waar hij zich dus ontfermde over de technische zaken.