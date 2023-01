Pat Symonds speelde een significante rol in het schrijven van de huidige technische reglementen van de Formule 1. In principe zou hij samen met Ross Brawn de sport in 2022 verlaten. Brawn is inmiddels gestopt, maar Symonds gaat voorlopig nog geen kant op. Hij heeft zijn pensioenplannen uitgesteld.

"Ik was van plan om afgelopen zomer al te stoppen", zegt Symonds tijdens de Autosport International-beurs in Birmingham. "Ik had een jaar daarvoor mijn ontslag ingediend. Dat zijn toch zaken die gepland moet worden. Mijn ontslag werd geaccepteerd, maar toen Stefano Domenicali [F1 CEO] dit te horen kreeg, riep hij: 'Nee, ik denk niet dat dit een goed idee is'. Daarom ben ik er nog en dat zal de komende tijd ook nog wel zo blijven."

Symonds wordt een van de belangrijkste mensen die gaat werken aan het technische reglement dat vanaf 2026 moet ingaan. Hierbij gaat F1 opnieuw een samenwerking aan met het technische team van de FIA. Dat deed de koningsklasse ook voor het huidige technische reglement. Rechtenhouder Liberty Media wilde meer actie zien op de baan en sloeg de handen ineen met de FIA.

Het doel van de huidige reglementen was en is om de gevechten op de baan te verbeteren en de vuile lucht achter de auto te verminderen. De meeste F1-coureurs zijn van mening dat dit grotendeels bereikt is en de wagens beter aanvoelen tijdens gevechten. De cijfers van Pirelli bevestigen dat er meer is ingehaald in 2022 dan in 2021.

Symonds was eerder ook onderdeel van het technische team dat de regels voor 2009 maakte, maar hij vindt dat een 'schoolproject' in vergelijking met de veranderingen voor 2022. "We stelden een klein, maar getalenteerd team samen", vervolgt hij. "We gingen terug naar de basis. We hadden twee doelen. Het eerste was om de vuile lucht achter een auto te verminderen - helemaal laten verdwijnen is niet mogelijk. Het tweede was accepteren dat deze vuile lucht er toch is en ervoor zorgen dat deze minder hinder geeft dan in het verleden. Over het algemeen denk ik dat we dat goed gedaan hebben. We hebben diverse oplossingen gezien. De auto's zagen er verschillend uit en de rijders zijn tevreden. Uit de statistieken blijkt ook dat de auto's dichter bij elkaar reden. Naar mijn mening is het een succes geworden."