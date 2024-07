Na een teleurstellende start heeft het Alpine Formule 1-team orde op zaken gesteld binnen het technische team. Bijna de gehele technische top stapte na Bahrein op, waarna het management onder leiding van teambaas Bruno Famin de boel over een andere boeg gooide en een andere technische structuur opzette. Zo zijn er drie verschillende technisch directeuren met ieder hun eigen specialisme. Overkoepelend is David Sanchez na zijn overstap van McLaren de eindverantwoordelijke bij de Franse formatie. Sanchez heeft in zijn korte tijd bij het team genoeg lichtpunten gezien richting de toekomst.

"Ze [de technische mensen] zijn heel goed. Alles wat nodig is om een competitieve auto te bouwen, is hier in huis", vertelt de ingenieur bij de autopresentatie op Silverstone afgelopen weekend. "Ik kwam hier binnen en ik had mijn mening klaar over een aantal dingen, maar er lag al een plan. Het plan dat er lag was goed, we hebben alleen wat kleine aanpassingen gedaan. Het belangrijkste is dat er updates komen, daar werken we hard aan."

Met de komst van Sanchez is de herstructurering van de technische staf afgerond. De 44-jarige topman is ervan overtuigd dat nu stappen gezet kunnen worden. "Deze structuur wordt meer en meer de norm [in F1]. We zien dat grote teams deze structuur implementeren en het is duidelijk dat het op dit moment goed werkt", verklaart hij. Sanchez denkt dit jaar al vruchten van de nieuwe opbouw te plukken. "We hebben vorig jaar bij McLaren gezien dat grote stappen in het seizoen mogelijk zijn."

Updates op komst

Om de volgende stap te zetten, moeten er dus updates komen. Sanchez onthulde dat er flink wat verbeteringen aan komen. "We leren veel over het ontwikkelen van updates en rond de zomerstop moeten er een paar komen. We hebben al flink wat gewicht verloren, dat moet niet onderschat worden", aldus de Alpine-man. "Er komt nog veel meer aan, we hebben veel ideeën. Het is nu een kwestie van deze zo snel mogelijk introduceren. We ontwikkelen nu iets te weinig. We hebben vooral meer downforce nodig, maar eigenlijk kunnen alle gebieden verbeterd worden."

Ondanks dat 2025 het laatste jaar van het huidige reglement is, is Alpine volop bezig met een herziening van het concept voor 2025. "Het gaat dan vooral over de ophanging", verklaart Sanchez. "Ik ga niet zeggen dat het concept helemaal nieuw wordt, want de auto gaat er grotendeels hetzelfde uit zien, maar op aerodynamisch gebied komen er veel nieuwigheden. Daar wordt de auto alleen maar sterker van."