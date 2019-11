Tech: Hoe de F1-teams omgingen met de uitdagingen van Mexico

Red Bull Racing RB15, cooling

Red Bull Racing koos voor een iets andere aanpak dan de meeste teams. In plaats van enkel een enorme koelopening aan de achterzijde probeerde het team ook de interne warmteabsorptie te verminderen en de Honda-motor in een stabiel window te houden zonder de aerodynamische output al te veel te beïnvloeden. Door de grote, centrale koelopening tot een minimum te beperken en het bodywork rond het achterste deel van de bovenste wishbone te openen, werd de impact van de wegvloeiende warmte op de omringende aerodynamische onderdelen beperkt. Bij deze keuze werd ook de werking van de aanpassing in verkeer meegenomen. Red Bull verwachtte dicht in de buurt van Mercedes en Ferrari te kunnen blijven en hoopte zo op een voordeeltje.