F1 Tech: Hoe teams maatregelen tegen outwash proberen te omzeilen

Aan het opstellen van de Formule 1-reglementen van 2022 is veel tijd besteed. De koningsklasse wilde namelijk met de nieuwe generatie bolides het volgen van andere auto’s verbeteren. Diverse factoren stonden dat in het verleden in de weg, waaronder de outwash die de voorvleugels genereerden, evenals diverse trucs die de teams uithaalden met de vooras en de brake ducts aan de voorzijde. Dit zorgde allemaal voor meer vuile lucht achter de wagens, wat volgen een stuk lastiger maakte. Om dergelijke slimmigheden onder de nieuwe reglementen te voorkomen, hebben de F1-bazen en de FIA veel tijd en energie gestoken in het zorgvuldig opstellen van de regels.

De eerste aanzet om het volgen te verbeteren werd in 2019 gedaan, waarbij enkele van de meer complexe geometrieën, vinnen en winglets aan het buitenste deel van de voorvleugel werden verboden. Dat gold ook voor de geblazen as. Met de reglementen voor 2022 ging de Formule 1 nog een stap verder, maar de teams lijken zich er niet zomaar bij neer te leggen. Daar waar de sport an sich goede intenties heeft met de nieuwe regels, hebben de teams namelijk geen verplichting om die intenties te volgen. Zij proberen nog altijd de prestaties van hun auto's te verbeteren, zonder daarbij buiten de door de reglementen geformuleerde lijntjes te kleuren. Het wegleiden van vuile lucht langs de auto, deze zogenaamde outwash, zorgt voor een stabielere luchtstroming en betere aerodynamische prestaties.

Een goed voorbeeld is het nieuwe voorvleugelconcept dat Mercedes in 2022 bij de GP van Miami introduceerde (zie inzet bovenaan). De Duitse fabrikant zag dat de reglementen een mogelijkheid boden om het achterste deel van de onderkant van de endplate bloot te leggen door het uiteinde van de flaps te vervormen. Daarvoor werden de bovenste twee flappen teruggebogen en werden ze veel verder naar voren bevestigd op de endplate dan de bedoeling was volgens het reglement.

De voorvleugel van de Mercedes W14 is opvallend genoeg voorzien van kleine winglets. Foto: Giorgio Piola

Deze oplossing heeft waarschijnlijk niet dezelfde potentie als de ontwerpen van de jaren voor 2022, maar het kan een nuttige toevoeging zijn voor teams als hiermee meer outwash gegenereerd kan worden. Daarom proberen de teams dit effect nog altijd te creëren, ook al is met reglementaire veranderingen geprobeerd om daar een einde aan te maken. Ook voor 2023 heeft de FIA gepoogd in te grijpen met kleine regelveranderingen, maar Mercedes is er met de W14 toch in geslaagd om een soortgelijk concept te ontwikkelen.

Het uiteinde van de flaps buigt nu echter niet meer terug, maar is - op een verbinding met kleine metalen beugels na - losgemaakt van de endplate. Het uiteinde van iedere flap kan hierdoor een nauwkeurigere aerodynamische vorm krijgen, aangezien elk van deze oppervlakken waarschijnlijk een stroom van luchtwervelingen gaat afwerpen. Daarbij komen nog twee winglets die uit de endplate ontspringen en die beide naar de uiteinden van de vleugel gericht zijn. De achterste winglet is verbonden met de achterste flap en zij zullen ongetwijfeld samenwerken om de uitwaaierende eigenschappen van de vleugel te verbeteren.

Mercedes is echter niet het enige team dat op deze plek met kleine winglets op de proppen is gekomen. Zowel Haas F1 Team als Red Bull Racing heeft hiervoor een eigen oplossing bedacht die aandacht verdient. De vorm van deze winglets is compleet anders en dat heeft weer te maken de aerodynamische karakteristieken van onder meer het uiteinde van de flappen en de verbinding met de endplate.

Bij Haas heeft dit geleid tot een winglet met twee lagen en een gleuf in het oppervlak, die overeenkomt met de gleuf tussen de flappen eronder. In vergelijking met de oplossing van Mercedes staat de winglet van Haas omhoog gericht. Red Bull heeft daarentegen een winglet bestaande uit één element ontwikkeld, die vrij neutraal is gemonteerd. In al deze gevallen werkt de winglet samen met de rest van de voorvleugel, want anders levert de aanwezigheid geen verbetering van de prestaties op.

Aston Martin heeft de voorvleugel van de AMR23 niet voorzien van een winglet. Foto: Giorgio Piola

De voorvleugel van de Aston Martin Racing AMR23 heeft geen winglet onderaan de achterkant van de endplate, maar wel is het team bezig geweest met een oplossing die voor outwash moet zorgen. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de bovenste flap en de endplate. De flap staat scheef ten opzichte van de endplate, waardoor meerdere punten ontstaan waar luchtwervelingen kunnen ontstaan. Om de vleugel toch door de verplichte belastingtest te laten komen, heeft Aston Martin eveneens gekozen voor het plaatsen van metaalwerk. Dit loopt door tot de achterkant van de flap ervoor, waar nog een kleine uitsparing in is gemaakt.

Ironisch genoeg lijken de wijzigingen in het reglement voor 2023 juist het tegenovergestelde te leveren dan de bedoeling is, namelijk dat de deur is opengezet voor krachtigere oplossingen op dit vlak. In de loop van het seizoen kunnen we mogelijk dus meer ontwikkelingen in dit gebied verwachten, omdat de teams gaan proberen om dit outwash-effect zoveel mogelijk uit te buiten.