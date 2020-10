Tech: Teams doen inspiratie voor achtervleugels op bij Haas

Dat is het geval bij de laatste ontwikkelingen rond de achtervleugel. Steeds meer teams waaronder Red Bull en Mercedes en als laatste Alfa Romeo omarmen een concept dat als eerste werd geïntroduceerd door Haas.

Aan het begin van het huidige seizoen richtte bij zo’n beetje elk team de aandacht zich op de endplates van de achtervleugel en een beter compromis tussen downforce en weerstand (drag). In de meeste gevallen kwamen de ontwerpers tot het maken van verticale flapjes (strakes) aan de zijkanten met daartussen open ruimtes, waarbij het aantal, de vorm en de omvang variëren. Maar ze dienen allen één doel: de luchtdruk op de achterkant van de auto beter benutten.

Haas was het eerste team dat in dit deel van de auto koos voor een meer uitgesproken ontwerp. Zij maakten drie afbuigende – en dus niet helemaal verticale – sleuven in de endplate.

Dit inspireerde Red Bull tot een min of meer gelijkvormig ontwerp dat tijdens de Grand Prix van Stiermarken werd geïntroduceerd. Die achtervleugel is sindsdien soms wel en soms niet gebruikt, afhankelijk van de aerodynamische eisen van een circuit.

Ook Mercedes had inmiddels lucht gekregen van de Haas-ontdekking en voegde aan de onderkant van de sleuven een horizontaal vleugeltje toe die de drie verticale strakes met elkaar verbindt. Dit ontwerp vormde de basis voor de aanpassingen die Racing Point, Alfa Romeo en uiteindelijk ook Ferrari aan hun achtervleugels deden.

Bij Alfa Romeo zien we dat de het ontwerp zo is aangepast dat er nu een horizontaal vleugeltje aan de onderkant van de strakes zit.