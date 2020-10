Tech: De Ferrari F1-updates die Leclerc op de Nürburgring hielpen

De Scuderia kampt dit seizoen met de naweëen van de rel rond de krachtbron van 2019. Die had een enorm vermogen, aanleiding voor de FIA tot een onderzoek waarbij inderdaad onrechtmatigheden werden aangetroffen. De autosportfederatie en de Italiaanse renstal kwamen tot een schikking met als bijvangst dat het vermogen van de hybride V6 dit seizoen flink achterblijft bij dat van de concurrentie. Omdat ook het chassis en het aerodynamica-pakket dit jaar niet echt uitblinkt, staan de Italianen slechts zesde in de stand om het constructeurskampioenschap.

Sinds de Toscaanse Grand Prix op het eigen circuit Mugello worden er echter de broodnodige updates gebracht en hoewel die nog niet voor een enorme sprong voorwaarts hebben gezorgd, is er toch iets van lichte vooruitgang te zien. Zo wist Charles Leclerc tijdens de kwalificatie voor de Eifel GP zelfs een Red Bull (die van Alex Albon) achter zich te houden. De Monegask mocht vanaf P4 starten en was daar zelf behoorlijk tevreden over. "Ik had niet verwacht dat ik in de kou zo competitief kon zijn, de auto stuurde prima. Dat was erg positief. Ik heb het idee dat de kleine updates die we hebben meegenomen ons in de goede richting sturen", aldus Leclerc na afloop van de kwalificatie. Voor ons een reden om eens te kijken hoe die updates er eigenlijk uitzien.

Eerste fase (GP Rusland)

In Rusland lag de focus bij Ferrari bij het oplossen van de problemen rond de luchtstromen aan de voorkant van de auto. Het team introduceerde een nieuwe neus en turning vanes in een poging om de lucht wat beter langs de zij- en onderkant van de auto te geleiden. De verandering was vooral zichtbaar op de zogeheten zwarte 'ploeg' onder de neus die wat lager was geplaatst waardoor er meer lucht wordt opgevangen en naar achteren wordt geleid.

Ferrari SF1000 voorvleugel, vergelijking met Russische GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari kwam ook met aanpassingen aan de turning vanes onder de neus met een rijtje van kleine rechtopstaande vleugeltjes. Die vleugeltjes lijken enigszins op wat Haas vorig seizoen al gebruikte.

Ferrari SF1000 vergelijking endplate achtervleugel Photo by: Giorgio Piola

Ferrari heeft ook de achtervleugel van wat nieuwe onderdeeltjes voorzien. Daarmee schuiven ze op in de richting van Mercedes met een bovenkant die nu getand is, terwijl er aan de onderkant nu zes sleuven zitten. Voorheen waren dat er twee.

Tweede fase (GP Eifel)

Voor de Nürburgring keek Ferrari vooral naar het middendeel van de SF1000 met nieuwe onderdelen voor de bargeboards en aanpassingen aan de lagere (zwarte) zijplaten bij de sidepods en de vloer.

Ferrari SF1000 detail nieuw barge board Photo by: Giorgio Piola

Aan de voorkant van het cluster van bargeboards is het grote verticale deel aangepast. Het voorste deel [1] is verder naar voren geplaatst waardoor ook de twee vleugeltjes daarachter zijn veranderd.

De bovenste boemerang [2] is ook aangepast en heeft nu een dominant verticaal element [4] aan de buitenkant van de wagen. Het verticale deel van de laagste boemerang [3], die voorheen vast zat de bovenste boemerang, heeft nu een eigen element gekregen.

Het punt waar deze twee verticale delen nu samenkomen is niet alleen veel lager, maar het betekent ook dat het dragende element [3] kleiner is. Als gevolg hiervan moesten ook de onderste zijplaten van de sidepods (de twee L-vormige delen onder het rode zijpaneel) aangepast worden.

Ook de vloer [5] is wat gewijzigd. Het naar boven buigende deel heeft een wat andere vorm en ook de opstaande 'tanden' die de luchtstroom moeten geleiden zijn wat veranderd.

Ferrari SF1000 bodemplaat Photo by: Giorgio Piola

De veranderingen moeten niet alleen een directe impact hebben op de prestaties, maar samen met de eerste fase-aanpassingen en de upgrades die nog op stapel staan, Ferrari verder naar voren helpen.