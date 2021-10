Tech: De updates waarmee McLaren kan vechten om F1-zeges

McLaren heeft dit jaar al meerdere malen toegegeven dat het nog net dat beetje snelheid tekortkomt om de aansluiting te vinden met de teams van Red Bull en Mercedes, maar de oranje bolides hebben het de coureurs van beide topteams dit jaar al een aantal keer behoorlijk lastig gemaakt. In de felle strijd om de derde plek bij de constructeurs – het voornaamste doel van de renstal dit jaar - levert het McLaren momenteel 17,5 punt voorsprong op in het duel met Ferrari.

Een deel van de gemaakte stap naar voren heeft McLaren te danken aan de terugkeer naar Mercedes-motoren. De combinatie klinkt zo vertrouwd en natuurlijk, maar het had nog behoorlijk wat voeten in aarde om de Mercedes-krachtbron afgelopen winter achterin de nieuwe McLaren te hangen. Vanwege de homologatie van de bolides moest McLaren de zogenaamde tokens spenderen aan de implementatie van de nieuwe krachtbron in een auto die eigenlijk was ontworpen voor een exemplaar van Renault, waar andere teams hun tokens konden uitgeven aan het verbeteren van de auto. Desalniettemin is McLaren er opnieuw in geslaagd om een auto te produceren die relatief makkelijk in de omgang lijkt, wat het een stuk eenvoudiger maakt om de auto af te stellen. Bovendien lijkt het in diverse omstandigheden makkelijker om het maximale uit de MCL35M te halen dan het geval is bij een aantal concurrenten.

Met dat laatste in gedachten heeft McLaren getracht om de balans in de auto niet te veel te verstoren met de introductie van nieuwe updates. Hoog tijd om die upgrades eens wat nader te bestuderen.

McLaren MCL35M diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

Om de verloren downforce die gepaard ging met de nieuwe aeroregels voor 2021 terug te winnen, kwam McLaren met een interessante oplossing. De nieuwe regels schreven voor dat de verticale sleuven aan de achterzijde van de auto met 50 millimeter moesten worden ingekort. McLaren heeft vervolgens bedacht dat het met het aan elkaar koppelen van de twee middelste sleuven in de diffuser het oude ontwerp deels kon behouden. Die oplossing is bij geen enkel ander team terug te vinden, maar op de MCL35M lijkt het duidelijk te werken.

McLaren MCL35M vloer vergelijking Photo by: Giorgio Piola

Door naar de vernieuwde reglementen voor de vloer dan, waar de teams dit jaar voor de achterwielen als het ware een flinke hap weg moesten zagen. McLaren besloot vorig jaar tijdens het Grand Prix-weekend in België al een oplossing uit te testen. De renstal was daarmee het eerste team dat in het openbaar het nieuwe vloerontwerp voor 2021 uitprobeerde.

De in de Belgische Ardennen behaalde resultaten leken McLaren duidelijk te bekoren, want de renstal begon het nieuwe seizoen met een vergelijkbaar ontwerp als de vloer die een half jaar eerder in Spa al werd uitgetest. Aan het begin van het seizoen experimenteerden andere teams met een vloer met de inmiddels welbekende Z-vormige uitsnede. McLaren stapte voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje als achtste team ook over op een dergelijk ontwerp.

McLaren MCL35M vloer detail Photo by: Giorgio Piola

In Oostenrijk introduceerde McLaren een nieuwe update voor de vloer, deze keer uitgerust met een reeks vinnen tussen de sidepod en de rand van de vloer. Die vinnen hebben als doel om de luchtstroom beter te begeleiden richting de achterkant van de auto, langs de achterwielen.

Tussen de updates van de vloer door introduceerde McLaren ook nog een nieuwe achtervleugel, die aan de onderzijde van de endplate was uitgerust met een horizontaal paneel met meerdere lamellen. Dit gedeelte van de achtervleugel was doorgaans uitgerust met verticaal geplaatste sleuven.

Gedurende het jaar heeft McLaren ook nog een aantal andere upgrades geïntroduceerd in een poging om de derde plek in het constructeurskampioenschap vast te houden. Zo werd het chassis in Frankrijk uitgerust met een soort hoorns aan de voorzijde en kwam er ook upgradepakket voor de sidepod en engine cover, waarmee de achterkant van de MCL35M nog slanker werd. Het resulteerde in een kleinere opening voor de koeling wanneer de omstandigheden het toelaten, wat uiteraard weer de nodige voordelen oplevert voor de aerodynamica.

Op dagen dat er wel gereden wordt in hogere temperaturen heeft McLaren nu de optie om vlak achter de cockpit een koelpaneel te bevestigen aan de zijkant van de auto (zie blauwe pijl), om niet meteen terug te moeten wisselen naar een bodywork met grotere koelsleuven.

McLaren MCL35M Bargeboards Photo by: Giorgio Piola

In Hongarije nam McLaren ook de bargeboards onder handen (zie de oude configuratie als inzet in bovenstaande illustratie). In de nieuwe configuratie heeft de boomerang een prominentere rol gekregen (rode pijl).

Voor de lange rechte stukken van het circuit van Monza introduceerde de renstal in Italië vervolgens nieuwe voor- en achtervleugels, die duidelijk hun vruchten hebben afgeworpen. Met de voorvleugel werd het effect van het rijden met een veel smallere achtervleugel gecompenseerd. Om met minder vleugel te rijden kunnen teams hun voorvleugels wat vlakker afstellen. Wanneer daarin echter al de limiet is bereikt, zien we dat teams echter ook wel eens een heel deel van de voorvleugel weglaten, zoals in onderstaande illustratie het geval is.

Aan de achterzijde zagen we tenslotte een voor Monza-begrippen relatieve standaard achtervleugel. Het hoofdpaneel heeft een vrij conventionele en rechte vorm die bovendien een stuk kleiner is dan de vleugels die we normaal zien aan de achterzijde. Het levert de auto extra topsnelheid op, maar het voordeel van DRS blijft wel behouden wanneer de vleugel wordt opengeklapt.