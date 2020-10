Tech: De updates die Red Bull dichter bij Mercedes brachten

Verstappen sprak zaterdag een hartig woordje mee in de strijd om de pole voor de Grand Prix van de Eifel en kwalificeerde zich als derde op drie tienden van polesitter Valtteri Bottas en een halve tiende van de uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton.

Red Bull voerde met name op de achterkant van de nukkige RB16 enkele aanpassingen door, met name aan de ophanging en de brake ducts. Het team van Verstappen en Alex Albon gebruikte daarvoor een oplossing die doet denken aan wat Mercedes gebruikte, en waar andere teams nog vraagtekens bij hadden. De FIA verbood het ontwerp van Mercedes echter niet, maar gaf wel opheldering over wat wel en niet mag aan die kant van de wagen.

Het originele ontwerp was bedoeld om de vorm van de ophanging te gebruiken om een extra inlaat te creëren, die in verbinding stond met een uitlaat richting de remmen, om zo de temperatuur van de remmen én van de achterbanden beter onder controle te houden.

De FIA concludeerde dat die inlaat net buiten de reglementaire zone lag en dat Mercedes ofwel de opening moest afsluiten of een gelijkaardige uitlaat in de ophanging moest maken om de lucht er rechtstreeks doorheen te laten stromen.

Mercedes koos ervoor om de opening af te sluiten, maar Red Bull heeft nu de andere oplossing gekozen. Het team van technisch directeur Adrian Newey heeft een doorgang aangebracht die de luchtstroom doorheen de ophanging stuurt en dan wordt geboetseerd door vleugeltjes op de remmen, die ook werden hertekend.

Red Bull Racing RB16 winglet comparison at Eifel GP

Red Bull bracht aan de halo ook een nieuw vleugeltje aan (blauwe pijl), die wordt gebruikt om de richting van de luchtstroom omhoog bij te sturen. Om deze vleugels van de juiste luchtstroom te voorzien heeft het team ook de vorm van de vleugelconnecties iets rechter gemaakt op het aanhechtingspunt met het chassis (rode pijl). Dat hebben we ook al bij andere teams gezien; een aanhechtingspunt dat mee de luchtstroom bewerkt. De verbinding met de spiegel zelf is ook aangepast. Dat onderdeel wordt helemaal over de spiegel geplooid.