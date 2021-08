Tech: De aanpassingen die McLaren meenam naar Hongarije

In tegenstelling tot concurrerende teams die de werkzaamheden aan hun huidige auto's vrijwel hebben stopgezet om zich te richten op 2022, is McLaren nog steeds van plan om ook na de zomerstop nieuwe updates door te voeren. Dat zullen in vergelijking met wat er mee was genomen naar Hongarije echter kleinere stapjes zijn, die het werk aan de auto van volgend seizoen niet in de weg zullen zitten.

Nieuwe bargeboards

McLaren MCL35M vergelijking bargeboard Photo by: Giorgio Piola

McLaren introduceerde in Hongarije een nieuw bargeboard-pakket. Dit pakket bestond uit nieuwe boemerang- en downwash-vleugels, die beide anders zijn gepositioneerd om de luchtstroom nog efficiënter naar achteren te geleiden. Als onderdeel van deze reorganisatie is de boemerang (rode pijl) verder naar voren en wat lager geplaatst. In de nieuwe situatie neemt hij de positie in van de meest naar voren geplaatste downwash-vleugel (blauwe pijl).

Dit heeft geleid tot het samengaan van de twee elementen tot een dikker profiel. Op basis daarvan is ook de achterste downwash-vleugel (groene pijl) aangepast. Deze moet duidelijk veel korter zijn om aan te sluiten op de boemerang. Door de lagere positie van de boemerang komt de bovenrand van de verticale bargeboard bloot te liggen en ook dat zou de luchtstroom ten goede komen.

Het is ook interessant om te zien hoeveel metaal McLaren dit seizoen in de elementen verwerkt. Dit is vooral gedaan voor de stevigheid en om te voorkomen dat de verschillende onderdelen al te veel doorbuigen en zo hun prestaties verliezen.

Koel onder druk

McLaren heeft ook gekeken welke koeling het beste zou werken op de Hungaroring. De hoge baantemperaturen in Hongarije in combinatie met langzame bochten leiden altijd tot moeilijkheden en een compromis tussen motor- en aerodynamische prestaties.

Lando Norris en Daniel Ricciardo testten om de beurt de grootste koelopening die al een paar races geleden was geïntroduceerd en die speciaal is ontwikkeld voor de nieuwe krachtbron van Mercedes (die dit jaar de Renault-motor vervangt). Het team koos er uiteindelijk voor om in de kwalificatie en de race met die nieuwe opening te rijden. Aan de zijkant - boven de sidepods - werden voor extra koeling louvre-panelen aangebracht.

McLaren MCL35M koelingspaneel