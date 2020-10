Tech analyse: Hoe Ferrari vooruit geholpen is door een oud idee

Een groot aantal updates bracht niet het gewenste effect, maar dankzij wat kleine stapjes heeft de Scuderia het beeld in de middenmoot stilaan toch weten te keren. Ferrari heeft laten zien dat het blijft pushen met de huidige auto en dat bleek ook tijdens de Grand Prix van Portugal. Het team had niet alleen tijd gereserveerd om zaken te testen met het oog op volgend seizoen, ook voor dit seizoen probeert men in Maranello nog altijd verbetering te vinden. Op een circuit als Portimao, waar men beschikte over beperkte data, was het voor de renstal een gok om zoveel ontwikkelingswerk te verrichten. Ook omdat men zich daar nog moest voorbereiden op de race door een goede afstelling te vinden en te ontdekken hoe de banden zouden werken.

De lessen uit het verleden

Ferrari SF1000 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari zette de klok afgelopen weekend even terug in de tijd. Hoewel de vele updates van de afgelopen races vooral gebaseerd waren op nieuwe inzichten of simpelweg geïnspireerd op het werk van andere teams, had men in Portimao een vloer onder de auto zitten met een aantal oude elementen: drie diagonaal geplaatste vinnen op de bovenkant van de sleuven van de vloer, net voor de achterwielen. Ferrari kwam hier in 2019 ook al eens mee op de proppen (inzet rechts op de foto). Hoewel het concept aanvankelijk weer verdween in 2020, heeft het team toch voldoende voordeel om het terrein goed te maken op de andere teams.

Dit jaar heeft Ferrari zich op de ontwikkeling gestort van het gebruik van afgesloten sleuven in de vloer. In Oostenrijk introduceerde men vervolgens een versie met meer diagonale perforaties, in plaats van de lange sleuven die eerder gebruikt werden. Men hoopte dat het niet nodig was om meer vinnetjes aan te brengen met de verhoogde horizontale randjes. Zoals we hieronder kunnen zien heeft de horizontale rand nu plaatsgemaakt voor de herintroductie van de opstelling met drie vinnetjes. De wagen van Leclerc was in Portugal voorzien van een volledig geprepareerde versie, Sebastian Vettel reed daarentegen met een prototype rond.

Terug naar het heden

Het is in 2020 behoorlijk interessant dat, hoewel de teams met dezelfde banden rijden, de teams nog altijd manieren vinden om winst te boeken met hetzelfde materiaal. Dit zorgt ervoor dat teams blijvend zoeken naar de balans. Ze staan voor uitdagingen wat betreft het koelen van de remmen, het verbeteren van de brake ducts die ook ingezet kunnen worden als aerodynamische tool, maar ook hoe ze de warmte geleiden richting de velg. Dat laatste heeft vanzelfsprekend grote invloed op de temperatuur van de banden. Tijdens de Portugese GP gebruikte Ferrari een hele andere opstelling aan de voorkant van de wagen (boven, links). De zogenaamde ‘remtrommel’ is grotendeels gesloten.

Bij dit nieuwe ontwerp ligt de nadruk vooral op de aerodynamica. Maar het heeft dus ook consequenties voor de koeling van de remmen en hoe de warmte richting de rest van het wil geleid wordt. Het oude ontwerp (rechts) had een duidelijk zichtbare inlaat met een grotere leegte ten behoeve van de koeling, maar anderzijds werd de luchtstroom ook dusdanig bewerkt dat het zorgde voor het verwarmen van het wiel. Dat zorgde er overigens ook voor dat de rotatie van het wiel invloed had op de luchtstroom.

De nieuwe remtrommel is grotendeels gesloten en heeft kleine uitgangen voor het verwerken van de luchtstroom en het geleiden van de warme lucht. Dit heeft op aerodynamisch vlak vanzelfsprekend effect op de turbulentie van zowel het wiel als de band. Het betekent ook dat er sprake is van een verandering van de thermische relatie, de warme lucht wordt op een andere manier richting het wiel gestuurd. Met dit in gedachten zijn er verschillende gaatjes in traanvorm geplaatst, hierdoor kan de warmte ontsnappen in de ruimte tussen de remtrommel en de velg.

Met het oog op de toekomst

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules Photo by: Giorgio Piola

Ferrari weer maar al te goed dat de strijd om weer vooraan te komen in de Formule 1 niet eentje is die zomaar gestreden is. Men gaat niet gehaast te werk met het brengen van updates die op de lange duur meer conceptuele aanpassingen nodig hebben. Ferrari levert maatwerk en kijkt daarbij ook alvast naar volgend seizoen. De teams leveren volgens het reglement van 2021 ook nog eens 10 procent aan downforce in. Wie ook maar een beetje van dat verlies terug kan winnen, heeft ongetwijfeld een voordeel op de concurrentie.

Met dit in het achterhoofd kwam Ferrari in Portugal in actie met een pakket waarvan het data wilde verzamelen. Deze onderdelen voldoen aan het reglement voor 2021 met de diagonale gleuven in de vloer voor de achterband, de brake ducts met smallere vinnetjes en een aangepaste diffuser.

Door dit materiaal in ‘echte’ omstandigheden te testen kunnen coureurs hun zegje doen over de aanpassingen, maar krijgt het team ook een hoeveelheid data die zeer kostbaar kan zijn. Zeker met het oog op het verbeteren van de correlatie tussen de simulaties en de echte wereld.

De Ferrari-vloer bevatte ook een opstaande rand, net voor de achterband. Dit dient ervoor om de luchtstroom rond de achterband te beïnvloeden. Deze rol is doorgaans voorbehouden aan de sleuven die voor de voorband geplaatst zijn, maar dat is volgend seizoen niet meer mogelijk.

Ferrari SF1000 diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari heeft de diffuser voor 2021 ook alvast aangepast, die moeten meer dan 50mm boven de referentieplaat blijven. Ferrari heeft drie verticale randen, doorgaans worden er twee gemonteerd in de diffuser.