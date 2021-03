Tech analyse: De veranderingen die AlphaTauri probeert te verbergen

Dit jaar hebben beide F1-teams van Red Bull echter extra stappen ondernomen om dingen zoveel mogelijk buiten het oog van het publiek te houden. Zo gaf Red Bull na de shakedown van vorige week op Silverstone helemaal geen foto’s van de nieuwe RB16B vrij. Ook zusterteam AlphaTauri probeerde de details van de forse veranderingen aan de voorwielophanging te verbergen door een heel andere configuratie te laten zien dan tijdens de presentatie.

In de persverklaring gaf het Italiaanse team namelijk toe dat het de ontwikkelingstokens had uitgegeven aan het veranderen van de voorwielophanging, maar op de eerste beelden van de AT02 waren de nieuwe onderdelen niet te zien. Desondanks slaagde het Italiaanse team er niet in om alles geheim te houden tot de eerste test, want bronnen van buitenaf wisten tijdens de shakedown op Imola beelden te maken van de AT02. Op die foto’s waren de nieuwe onderdelen, die het team verborgen probeerde te houden, wél te zien.

Detail van de neus van de AlphaTauri AT02. Photo by: Davide Cavazza

Tijdens de shakedown was de AT02 uitgerust met de nieuwe neus, die naar het voorbeeld van Mercedes en enkele andere teams slanker is en een breder uiteinde heeft. De bevestigingspijlers van de voorvleugel wijken echter iets af van het oorspronkelijke concept, want ze zijn iets verder naar de buitenkant geplaatst. Mogelijk wil AlphaTauri hiermee een iets ander aerodynamisch effect opwekken dan de rest van het veld. Wel blijft de nieuwe neus in lijn met hoe de algemene aerodynamica van de auto wordt beïnvloed door de nieuwe regels. Daarom heeft het team ook het deel van de voorvleugel, dat aansluit op de neutrale sectie, aangepast. Op dat punt is een krul gemaakt zodat de werveling van de lucht, die op dat punt vrijkomt, beter is afgestemd op de smalle neus en de cape.

Nog interessanter dan de veranderingen aan de neus en de voorvleugel zijn de wijzigingen aan de hardware. AlphaTauri wisselt namelijk naar componenten die in 2020 door Red Bull werden gebruikt. Verwacht werd dat de renstal zou overstappen op de versnellingsbak en achterwielophanging van de RB16, waarvoor geen tokens ingezet hoeven te worden. Deze logica is in plaats daarvan toegepast op de voorkant van de auto, waar het voormalige Toro Rosso heeft gekozen voor de nieuwe, verder naar achteren gemonteerde stuurinrichting van de RB16 en RB16B.

Voorheen plaatste AlphaTauri de stuurinrichting ter hoogte van de laagste voorste wishbone - een gebruikelijke tactiek waarmee ontwerpers de verstoring van de luchtstroom door de ophangingsarmen proberen te minimaliseren. De stuurinrichting verder naar achteren plaatsen heeft waarschijnlijk een aantal aerodynamische nadelen, want de arm wordt in de vrije luchtstroom geplaatst. Maar, hoewel het de obstructie wegneemt bij de verbinding van de neus en het chassis en het hierdoor makkelijker is om de neus af te slanken, is het ook waarschijnlijk dat het een boost kan geven aan de rijhoogtecontrole die het team al heeft ontwikkeld met zijn pushrod on upright-oplossing. Red Bull maakte daar het gehele seizoen 2020 al gebruik van.

Wat probeerde Red Bull te verbergen?

Red Bull verscheen vorige week ook op de baan, in dit geval om een shakedown en filmdag af te werken op Silverstone. Daarvoor zette men zowel de RB15 als de RB16B in. De nieuwste Red Bull-machine werd buiten het oog van fotografen gehouden, waardoor het team erin is geslaagd om een aantal fijne details van de auto nog even uit de spotlights te houden. Uit de studiobeelden is echter wel duidelijk geworden dat Red Bull zich, in tegenstelling tot AlphaTauri, heeft geconcentreerd op de achterzijde van de auto. Het team lijkt zijn twee tokens te hebben uitgegeven aan een nieuw omhulsel voor de versnellingsbak. Er is voor gekozen de tokens hieraan te spenderen omdat men gelooft dat hiermee het meeste winst te behalen valt - het bodywork aan de achterkant van de RB16B kon hierdoor worden afgeslankt, terwijl er ook veranderingen aan de achterwielophanging konden worden doorgevoerd.

Vergelijking achterwielophanging Red Bull Racing RB16 and RB16B. Photo by: Red Bull Racing

Het studiobeeld onthult dat Red Bull de onderste draagarm van de achterwielophanging heeft aangepast en achter de trekstang heeft geplaatst. Op de RB16 dat de onderste arm van de wielophanging nog voor de trekstang. Dat suggereert dat het Oostenrijkse team een soortgelijke aanpak heeft gekozen als Mercedes vorig jaar deed met de W11. De onderste arm wordt daarbij zo hoog en ver mogelijk naar achteren geplaatst en de spoorstang wordt aan de voorkant van de assemblage geplaatst.

Mercedes AMG F1 W11 achterwielophanging. Photo by: Giorgio Piola

De op de W11 gebruikte omgekeerde lay-out werd afgerond door het achterste deel van de onderste draagarm op de achterste crashstructuur te plaatsen in plaats van op het omhulsel van de versnellingsbak. Het gevolg is dat de draagarm hoger is geplaatst en niet in de weg zit van de bovenkant van de diffuser, die door de reglementswijziging van 2017 al voor middellijn van het achterwiel omhoog mocht lopen in plaats van op die lijn.

Regels voor diffuser Photo by: Giorgio Piola

De teams gebruiken hierdoor een abrupte overgang in de hoogte van de vloer en de diffuser (rode pijl en groene markering), omdat ze zo zijn gevormd dat de prestaties die onder deze reglementen behaald kunnen worden te maximaliseren. Het gevolg is een bult voor de middellijn van de achterwielen (witte stippellijn), in plaats van de geleidelijke transitie die gebruikelijk was.

Dit heeft de ruimte voor de ophangingselementen boven de overgang van vloer naar diffuser verkleind, waardoor de teams de elementen hoger hebben geplaatst. Zodoende voorkomen ze dat de elementen de luchtstroom naar de colafles-vormige zone afknijpen. Als reactie hierop gebruiken de teams staande verlengstukken om de bovenste draagarm uit de weg te ruimen, zodat de onderste ophangingselementen hoger kunnen worden geplaatst. Als er rekening wordt gehouden met de wens van de teams om de aandrijfas te beschermen zijn de plaatsing en de geometrie van deze elementen echter de beperkende factor. Aerodynamisch gezien kan het schadelijk zijn als de aandrijfas wordt vrijgelaten.

De door Mercedes en Red Bull doorgevoerde veranderingen zijn een poging om al deze problemen uit de weg te ruimen en verdere winst te boeken. Dat doen ze door de draagarm op een aerodynamisch gezien gunstigere positie boven de diffuser te plaatsen. Dat Red Bull hiervoor kiest laat ook zien hoeveel potentie daar in zit, want vaak zag het in Milton Keynes gevestigde team geen heil in het volgen van de keuzes van andere teams. In plaats daarvan wilde het team het op zijn eigen manier doen.