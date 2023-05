Na de moeizame zaterdag, waar hij al in Q2 afviel en daardoor van de dertiende plek moest beginnen, hoopte Lewis Hamilton in de race terug te slaan. De Mercedes-coureur besloot op de harde band te starten en ging zo, net als onder meer Max Verstappen, voor de alternatieve strategie. Hij bleef lang op de dertiende plek rijden, maar door pitstops voor andere coureurs won hij enkele posities. Op een gegeven moment moest hij teamgenoot George Russell voorbij laten gaan, wetende dat hij op een andere strategie zat. In de slotfase zette Hamilton op de mediumband de aanval in en rekende af met Pierre Gasly en vervolgens Charles Leclerc, waardoor hij als zesde de finishvlag zag.

"Het was een goede dag, veel beter dan zaterdag", blikt Hamilton terug. "Gisteren was een moeilijke dag met de kwalificatie. Het was natuurlijk niet geweldig om dertiende te eindigen, aangezien dit onze race stukken lastiger maakte. De eerste twintig ronden waren lastig omdat we in een DRS-trein zaten, maar daarna kon ik wegrijden. Ik genoot echt van de gevechten met de verschillende auto's. Het was geweldig om op het einde de Alpine bij te halen en de Ferrari in te halen. George begon vanaf de zesde plek, we reden dus een andere race. Natuurlijk ben ik een teamspeler en ik wil dat het team maximaal scoort, dus natuurlijk laat ik hem er dan langs."

Waar Hamilton in Baku juist veel posities moest inleveren in de slotfase van de race, kon hij in Miami door zijn alternatieve strategie juist de aanval openen. "Het was mega om, na afgelopen sprintrace en race [in Baku] waarin ik alleen maar terugviel wat demotiverend is, nu de snelheid te hebben en de auto's voor je te zien en de vooruitgang te zien, wetende dat we het gevecht aangaan met die mensen. We hadden enkele geweldige inhaalacties, daar leef ik voor."

Weerstand

In ronde 54 van 57 van de race kon Hamilton ook nog afrekenen met Charles Leclerc, die de hele race al leek te worstelen en rondenlang het gevecht aanging met Kevin Magnussen. Voor Hamilton was het bemoedigend om de snelheid te hebben om de Ferrari in te halen. "Het voelde eerlijk gezegd geweldig om de Ferrari voor me te zien en hem beetje bij beetje te naderen. Het is echt indrukwekkend dat zij over één ronde heel snel zijn, maar ik weet niet wat er met ze aan de hand was in de race. Om van de dertiende plek terug te komen en me in het gevecht te mengen met hen was fantastisch. Als ik me had gekwalificeerd op de positie waar ik had moeten staan, was het een veel makkelijkere en soepelere dag geweest. Maar mijn voorkeur gaat uit naar dit soort dagen, waarin je wat tegenstand hebt en alles moet geven."

Voorafgaand aan de race werden de coureurs nog op typisch Amerikaanse wijze voorgesteld aan het publiek. Waar veel coureurs kritisch waren op deze toestanden, kon Hamilton er juist wel van genieten. "Ik vond het geweldig. Ik houd van de zon! Het is gaaf dat de sport continu blijft groeien en ontwikkelen en niet steeds hetzelfde als in het verleden doet. Ze proberen wat nieuwe dingen, ze proberen de show beter te maken en ik steun dat volledig. Ik groeide op met muziek van LL Cool J en hij was er bij, dat was gaaf. Dan kijk je verder en zie je Will.i.am, een ongelofelijke artiest. Serena en Venus [Williams] stonden er ook. Ik vond het cool, dus geen problemen wat mij betreft." Sommige coureurs, waaronder teamgenoot Russell, stelden dat het te veel afleidde van de voorbereiding op de race. Maar daar had Hamilton geen last van. "Ik was gefocust en zat sinds vorige zondag in de zone."