Teams riskeren voortaan straf met gelobby bij Formule 1-stewards

De Britse Grand Prix was om meerdere redenen controversieel te noemen, en niet alleen vanwege de actie op de baan. Na de aanrijding tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de openingsronde besloten teambazen Toto Wolff en Christian Horner zich namelijk te melden bij de stewards. Daarmee bemoeiden zij zich met het lopende onderzoek naar het incident tussen beide titelconcurrenten, dat uiteindelijk leidde tot een tijdstraf van tien seconden voor Hamilton.

Het gelobby van Wolff en Horner was uitgebreid te volgen voor de kijkers van de Britse Grand Prix, aangezien de FOM de radioberichten van beide teambazen naar wedstrijdleider Michael Masi besloot uit te zenden. Aanvankelijk deden namens Red Bull sportief directeur Jonathan Wheatley en teambaas Christian Horner al hun beklag bij Masi over de actie van Hamilton, waarna zij te horen kregen dat de actie werd onderzocht door de stewards. Vervolgens meldde ook Wolff zich over de radio met de boodschap dat hij een mailtje over bepaalde FIA-richtlijnen had gestuurd naar Masi. Aangezien deze vervolgens aangaf dat hij tijdens de race niet zijn mailbox geopend heeft, kreeg Wolff van Masi toestemming om zelf maar de stewards te bezoeken.

“Ik geloof dat ik na het incident te horen kreeg dat, met name Christian, een nogal verhitte discussie voerde met de wedstrijdleider”, blikt Wolff in gesprek met Motorsport.com terug op het voorval. “Daarna heb ik contact gezocht met de wedstrijdleider, die mij adviseerde dat ik zelf naar de stewards moest gaan, of direct contact met hun moest zoeken. Dat heb ik vervolgens gedaan.”

Nadat Horner er lucht van had gekregen dat Wolff bij de stewards was, stapte ook Horner naar de stewards om ervoor te zorgen dat ook de kant van Red Bull werd gehoord. Na afloop liet Horner weten dat hij het totaal misplaatst vond dat een teambaas zelf tijdens een onderzoek zomaar contact kon hebben met de stewards: “Ik vind dat de stewards niet gestoord moeten worden in hun werk”, benadrukte Horner. “Ze moeten met een helder hoofd beslissingen kunnen nemen. Ik ging er alleen maar naartoe omdat ik hoorde dat Toto er ook was om een zaak te presenteren. Maar als je het eerlijk en gebalanceerd wilt houden, zou je niemand bij de stewards moeten laten.”

Masi neemt maatregelen

Masi liet aanvankelijk weten dat hij niet zo het probleem van de hele situatie zag en dat dergelijke voorvallen eerder regel dan uitzondering zijn. “Als we een incident hebben na de race, nodigen we de teams en de coureurs uit om bij de stewards hun zegje te kunnen doen”, verklaarde Masi na afloop van de Britse GP. “We hadden vorig jaar het geval in Monza, toen Lewis zich [tijdens een code rood] bij de stewards meldde om uit te leggen wat er gebeurd was. De stewards konden daarmee het hele plaatje bekijken om de situatie beter te begrijpen. Tijdens een onderbreking heb je daar de mogelijkheid toe, dus er is geen reden om het niet te doen.”

Inmiddels lijkt Masi echter van gedachten te zijn veranderd. De Australiër heeft de teams namelijk gewaarschuwd dat toekomstige bezoekjes aan de stewards niet getolereerd zullen worden. Masi heeft naar alle teams het bericht gestuurd dat alleen de benodigde officials van de FIA voortaan toegang hebben tot de stewards. Elk ander persoon zal voortaan eerst toestemming moeten hebben, voordat deze de stewards mag bezoeken.

Teams die zonder toestemming lobbyen bij de stewards zullen in overtreding zijn van Artikel 1.2.2.1.I van de FIA International Sporting Code. In een dergelijk geval zal een team “geen gehoor hebben gegeven aan de instructies van de officials voor een veilig en ordelijk verloop van een evenement.” De sanctie voor een dergelijke overtreding kan variëren van een reprimande tot een diskwalificatie.