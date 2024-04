F1-teams rekenen op opheldering regels na Q2-crash Sainz in China

Aston Martin tekende protest aan tegen de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Carlos Sainz was in Q2 gecrasht, maar kon op eigen houtje terugkeren naar de pitstraat. Hij plaatste zich vervolgens voor Q3, waarin hij de zevende tijd noteerde. Aston Martin was het daar niet mee eens en deed een beroep op artikel 39.6 van het sportief reglement, dat stelt dat coureurs die op de baan zijn gestopt tijdens de kwalificatie of sprintkwalificatie 'niet meer mogen deelnemen aan de rest van de sessie.'

Op papier had Aston Martin een punt, maar de stewards wezen het protest af omdat deze regel in de praktijk alleen bedoeld is voor auto's die stil waren komen te staan en van buitenaf hulp hadden gekregen om weer terug te keren. Sainz kon op eigen kracht weer terugrijden. Wel heeft dit incident de discussie aangewakkerd over het aanscherpen van het reglementenboek op dit punt. Men was het er al eerder over eens dat dit element van 'hulp van buitenaf' toegevoegd moest worden aan artikel 39.6, maar dat is dit jaar nog niet gebeurd.

"We wilden gewoon opheldering en uiteindelijk hebben we veel gesprekken gehad met de stewards, je moet hun besluiten accepteren", zegt Aston Martins performance directeur Tom McCullough. "Maar hopelijk wordt het opgehelderd en wordt het minder dubbelzinnig, want in het berichtensysteem staat duidelijk dat de auto is gestopt. En in dat artikel staat dat de auto dan niet meer mag deelnemen aan de kwalificatie. Dat zal dus worden opgehelderd voor de toekomst."

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het eens met McCullough dat er meer opheldering nodig is om verwarring in de toekomst te voorkomen. "Ik weet niet of het helder is, maar we moeten zeker zien te begrijpen wat er is gebeurd", stelt de Fransman. "We hebben de wedstrijdleider gevraagd of we door konden gaan en hij zei ja. We moeten de situatie precies definiëren. Maar het is zeker waar dat de regels steeds ingewikkelder worden. Toen ik begon telde het reglementenboek 20 bladzijden dat zijn er vandaag 75. We proberen allemaal mazen in de wet te vinden en de regels zijn alsmaar ingewikkelder geworden, maar ik denk dat we voor deze regel een makkelijke opheldering zullen vinden."

Video: De crash van Sainz in Q2 op Shanghai International Circuit