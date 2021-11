Teams laten coureurs kerbs mijden in Qatar na schade in trainingen

Meerdere coureurs liepen tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Qatar schade op aan hun auto. Het zwaarst getroffen was Nikita Mazepin. De Haas-coureur moest de tweede training laten schieten, nadat zijn chassis beschadigd was geraakt op de kerbstones van het circuit. Bij andere coureurs bleef de schade beperkt tot de vloer en andere carbon onderdelen. De FIA-kerbs zijn bij de recente werkzaamheden neergelegd op Losail International Circuit, als onderdeel van de upgrades die het circuit nodig had om de F1 te mogen huisvesten.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner benadrukte vrijdag dat Mazepin de track limits niet had overschreden toen hij zijn auto beschadigde op de kerbs. “Als het alleen de vloer was geweest, was het prima. Maar het is het chassis, dat is het probleem”, zei Steiner. “De vloer kan je vervangen en daarna kan je weer op weg. Hij heeft echter schade aan het chassis en dat is pech. Ik denk dat meerderen schade aan de vloer hadden. Wij hadden echter schade aan het chassis en het kost de hele dag om dat te vervangen, wat je verandert eigenlijk de hele auto. Hij ging over de kerbs, maar was niet van de lijn af. Het was binnen de regels, ging over de kerbs en raakte die met zijn vloer. Hij zei dat hij het kon voelen, want hij voelde het ook in zijn rug. We hebben met Michael [Masi] gesproken, hij zei dat het de standaard FIA-kerbs zijn.”

Andreas Seidl van McLaren denkt dat de klappen op de kerbstones vooral schade opleveren doordat die op hoge snelheid plaatsvinden. “De kerbs hier zijn behoorlijk hard. “We hebben bij meerdere auto’s in de paddock – waaronder die van ons – schade aan het bodywork gezien door het rijden over de kerbs. Dat is zeker iets wat we de rest van het weekend in de gaten moeten houden. Dit is een snel circuit. Dus als je de kerbs raakt, dan raak je ze hard. Daarnaast is het een circuit dat je bepaalde risico’s laat nemen en waarop je wijd kan gaan, omdat het je niet helemaal tegenhoudt. De coureurs nemen waarschijnlijk ook iets meer risico, wat extra risico’s meebrengt voor de onderdelen.”

Hydraulisch lek Stroll mogelijk veroorzaakt door kerbs

Ook de bolides van Aston Martin liepen vrijdag schade op door de kerbstones in Qatar. “Dit circuit bevalt onze coureurs en engineers wel”, zei teambaas Otmar Szafnauer. “Behalve sommige agressieve kerbs, die onze auto’s lijken te beschadigen als we ze op hoge snelheid raken. We hadden dus wat schade in VT1 die we niet verwachtten, terwijl we heel voorzichtig moeten zijn met het correct sparen van reserveonderdelen. We hadden schade aan de voorvleugel en vloer, hoofdzakelijk beschadigde carbon onderdelen. Ik denk niet dat wij de enigen zijn, anderen hadden dat ook. Die harde klappen van de kerbs vinden we niet geweldig, voor de rest is het een goed circuit. Helaas denken de coureurs dat er tijd te vinden is door over de kerbs te gaan, dus dat is het dilemma. We kunnen de auto niet in gevaar brengen door te agressief te zijn.”

Lance Stroll werd in de eerste vrije training getroffen door een mechanisch probleem, dat volgen Szafnauer veroorzaakt zou kunnen zijn door de kerbs. “We weten de oorzaak niet zeker, maar het kan zeker komen van het over de kerbs rijden. Een klein hydraulisch stuk barstte en lekte. Het duurde niet lang om dat te verhelpen, maar we willen gewoon niet dat er nog meer barst. Het oplappen was niet veel werk, dus het was snel geregeld voor VT2. Het lijkt erop dat het vervangende onderdeel heel is gebleven, dus dat is goed. Maar we zijn ook voorzichtiger met het over de kerbs gaan.”